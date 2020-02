Region baut Radweg zwischen Lathwehren und Ostermunzel

Lathwehren

Wer im Süden Seelzes unterwegs ist, hat die Bauarbeiten entlang der Kreisstraße 251 zwischen Lathwehren und Ostermunzel sicher bemerkt: Dort sind Kies- und Erdhaufen aufgetürmt. Bagger, Lastwagen und Traktorgespanne sind in Aktion, um einen neuen Radweg zu bauen, der die beiden Orte künftig miteinander verbinden soll.

„Der Radwegbau ist Teil des sogenannten Vorrangnetzes für den Alltagsradverkehr in der Region Hannover und wird durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit im Rahmen des Förderprogramms ,Klimaschutz durch Radverkehr‘ gefördert“, erklärt Klaus Abelmann, Sprecher der Region Hannover.

Bauherr ist Region Hannover

Als Straßenbaulastträger ist die Region für insgesamt 610 Kilometer Kreisstraßen, 330 Kilometer begleitende Radwege und rund 150 Brücken im gesamten Regionsgebiet zuständig. Die Baukosten betragen rund 400 000 Euro, davon übernimmt der Bund einen Anteil von 280 000 Euro.

Die gesamte Ausbaustrecke zwischen Ostermunzel und Lathwehren sei 1,9 Kilometer lang, ergänzt der Regionssprecher. Der Neubau sei außerdem in Absprache mit den Landwirten geplant worden, die den rund drei Meter breiten neuen Weg ebenfalls nutzen können, der als kombinierter Wirtschafts- und Radweg konzipiert ist. „Die Fertigstellung ist für April vorgesehen“, teilt Abelmann mit.

ADFC erfreut über die Baufortschritte

„Zur Wahl standen vor allem Maßnahmen, die sich ohne größeren Aufwand in Sachen Vorlauf und Planung realisieren lassen“, berichtet Karl-Heinz Giese. Er ist ehrenamtlicher Sprecher des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs Garbsen/ Seelze ( ADFC) und kümmert sich vor allem um die verkehrspolitische Arbeit der Gruppe. Er freut sich, dass die Baufortschritte an der Kreisstraße 251 inzwischen deutlich sichtbar sind. „Die Kommune hegte schon mehrere Jahre Pläne für den Radwegbau“, sagt er. Als Ratgeber waren Vertreter seiner ADFC-Ortsgruppe auch bei einigen Planungsrunden in der Region Hannover gefragt.

Elf Einzelmaßnahmen werden bewilligt

Insgesamt wurden während der zweiten Antragsstufe elf Einzelmaßnahmen innerhalb der Region Hannover bewilligt. Die Region hatte sich zuvor erfolgreich beim Förderwettbewerb des Bundesministeriums für Umwelt und Naturschutz zum Thema Klimaschutz im Radverkehr beworben. Doch Seelze ist die einzige Stadt im Westen der Region, die von dieser Förderung profitiert. Weder Neustadt, Wunstorf noch Garbsen wurden bei dieser zweiten Förderstufe beim Ausbau des Vorrangnetzes berücksichtigt.

Land saniert Radweg nach Havelse

Giese verweist darauf, dass auch das Land Niedersachsen in Sachen Radwegsanierung und -ausbau aktiv ist. So wird die Radwegverbindung zwischen der Seelzer Kernstadt und Havelse derzeit saniert und soll in diesem Frühjahr fertig werden.

