Seelze

Die Stadt Seelze gibt die Trägerschaft für die Anne-Frank-Schule an der Humboldtstraße auf und verkauft Gebäude und Grundstück an die Region Hannover. Diese wird neuer Trägerin der Förderschule und will den Standort erhalten. Der Kaufpreis liegt bei 2 Millionen Euro. Das geht aus einer Beschlussvorlage hervor, über die Ortsrat, Rat und weitere Gremien noch abstimmen müssen.

Die Anne-Frank-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen ist 2001 in die Trägerschaft der Stadt Seelze übertragen worden. Mit Beginn der inklusiven Beschulung ist die Schule seit dem Schuljahr 2013/14 aufsteigend ab den Klassen 1 und 5 ausgelaufen. Im Mai 2020 hatte die Stadt Seelze dann mitgeteilt, dass der Schulbetrieb mit Ablauf des Schuljahres eingestellt werde. Zudem hatte sie der Region Hannover Gebäude und Außengelände zum Kauf angeboten.

Per Gutachten wurde der Wert geschätzt, der Kaufpreis liegt nun bei 2 Millionen Euro. Zusätzlich trägt die Region Hannover die anfallenden Nebenkosten in Höhe von etwa 75.000 Euro.

Angaben zufolge will die Region den Schulstandort erhalten und die Schule als Förderschule für geistige Entwicklung weiterführen. Für die Stadt Seelze ist das ein Gewinn, weil so im Rahmen der Inklusion auch diese Schulform in räumlicher Nähe zum Schulzentrum erhalten bleibt.

Von Linda Tonn