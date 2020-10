Letter

Ein Tempolimit von 30 Kilometern pro Stunde auf der Ortsdurchfahrt im zentralen Bereich Letters lehnt die Verkehrsbehörde der Region Hannover ab. Die CDU-Fraktion im Ortsrat Letter hatte sich dafür starkgemacht, auf der Lange-Feld-Straße zwischen der Kreuzung Alte Aue/ Fritz-Erler-Straße im Westen und im Osten im Bereich Hannoverscher Volksbank und NP-Markt eine Geschwindigkeitsreduzierung anzuordnen. Die Verwaltung sollte prüfen, ob dort ein Tempo-30-Bereich eingerichtet werden könne.

Kreisstraße dient auch überörtlichem Verkehr

Über dieses Tempolimit konnte die Stadt Seelze nicht allein entscheiden und hat deshalb die Region Hannover um eine Stellungnahme als Straßenbaulastträger für die Lange-Feld-Straße ( Kreisstraße 356) gebeten.

Die Region verweist darauf, dass Beschränkungen und Verbote des fließenden Verkehrs nach der Straßenverkehrsordnung nur angeordnet werden können, wenn aufgrund der besonderen örtlichen Verhältnisse eine Gefahrenlage bestünde. Diese müsse das allgemeine Risiko „erheblich übersteigen“.

Unfallgeschehen ist unauffällig

In ihrem Antrag hatte Letters CDU-Ortsratsfraktion erklärt, dass sich in unmittelbarer Nähe das Alten- und Pflegeheim Kursana befindet und auch viele Kinder „im Nahbereich“ der Grundschule die Lange-Feld-Straße überqueren würden. Nach Einschätzung der Region sind diese Argumente jedoch nicht überzeugend, da weder das Kursana noch die Grundschule direkt an die Ortsdurchfahrt angebunden sind. Eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Ortsdurchfahrt sei deshalb nicht zulässig. Auch die Unfallzahlen auf der Straße ließen derzeit keinen Handlungsbedarf erkennen.

Tempo auf Ortsdurchfahrt ist ohnehin gering

Die CDU hatte in ihrer Begründung weiterhin betont, dass sich in dem Bereich der Lange-Feld-Straße oder in unmittelbarer Nähe ein Großteil der Geschäfte des Stadtteils befinde. Damit seien ein erhöhter Parksuchverkehr, vielfaches Ein- und Aussteigen sowie häufige Überquerungen der Fahrbahn durch Fußgänger verbunden.

Dies sieht auch die Region, kommt aber zu anderen Schlüssen. So gebe es in kurzen Abständen Ampelanlagen, die Fußgängern ein gefahrloses Überqueren der Straße ermöglichten. Und der Parksuchverkehr wirke bereits geschwindigkeitsreduzierend. Durch das Suchen nach freien Stellplätzen sowie Ein- und Ausparken verringere sich auch die tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit der übrigen Autofahrer.

Stadt hofft jetzt auf Modellversuch

Die Argumente der Region Hannover schrecken die Stadt Seelze aber nicht ab. Die Verwaltung verweist auf einen groß angelegten Verkehrsversuch der Region, der im nächsten Jahr beginnen soll. Dabei werden bis zu 40 Straßenabschnitte von Kreisstraßen im gesamten Regionsgebiet innerhalb von Ortsdurchfahrten auf Tempo 30 begrenzt. Dies gelte für einen Zeitraum von mindestens drei Jahren. Die Stadtverwaltung werde den Abschnitt der Lange-Feld-Straße für diesen Verkehrsversuch anmelden.

Von Thomas Tschörner