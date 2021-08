Seelze

„Wir freuen uns sehr, dass die Region Hannover uns unterstützt“, sagte Stadtbaurat Dirk Perschel. Am Montag wurde ihm durch Rike Arff, Leiterin der Klimaschutzleitstelle der Region Hannover, ein symbolischer Scheck in Höhe von 11.995,20 Euro für die Machbarkeitsstudie zur kommunalen Wärmeplanung des vierten Bauabschnitts des Neubaugebietes Seelze-Süd überreicht.

Verzicht auf Gasversorgung

Seelze ist eine von zehn Kommunen, die die Region derzeit bei der Frage nach einer nachhaltigen Wärmeversorgung in Neubaugebieten unterstützt. Mit der Fördersumme wird die Stadt einen Gutachter finanzieren, der die alternativen Möglichkeiten der Wärmeplanung für das Baugebiet prüft. Die GES Grundstücksentwicklungsgesellschaft Seelze ist derzeit auf der Suche nach leistungsfähigen Partnern. „Wir freuen uns, dass wir mit dem vierten Bauabschnitt das vierblättrige Kleeblatt komplettieren“, berichtete Geschäftsführerin Katja Volkhardt.

Katja Volkhardt, Geschäftsführerin der GES Grundstücksentwicklungsgesellschaft Seelze, Rike Arff, Leiterin der Klimaschutzleitstelle der Region Hannover, und Stadtbaurat Dirk Perschel während der Scheckübergabe. Quelle: Heike Baake

Die Machbarkeitsstudie soll klären, ob der vierte Bauabschnitt des Neubaugebietes Seelze-Süd ein Vorzeigeprojekt in Bezug auf kommunale Wärmeversorgung werden kann. „Eines ist klar, es wird keinen Gasanschluss geben, wir werden uns mit nachhaltiger Wärme auseinandersetzen“, so Perschel. Bis zu 1.800 Menschen bei rund 700 bis 750 Wohneinheiten werden im vierten Bauabschnitt ein neues Zuhause finden, auch ein Stadtplatz mit kleinen Einzelhändlern ist vorgesehen.

Verzicht auf fossile Brennstoffe

Eine fossilfreie und CO2-sparende Versorgung in privaten Haushalten stehe im Fokus, so die Leiterin der Klimaschutzleitstelle der Region Hannover. „Das, was jetzt gebaut wird, steht für die nächsten Jahre“, betonte sie. Sie freue sich, dass Seelze sich mit der Thematik befasse und sei gespannt, was dabei herauskomme. Was für den Bauabschnitt infrage kommt, wird die Studie zeigen. Dabei werden, so Perschel, die Voraussetzungen von Ein- und Mehrfamilienhäusern berücksichtigt. „Wir schauen uns an, was genau an Wärmebedarf da ist, wobei sich die Kosten in vertretbarem Rahmen bewegen sollen“, erläuterte der Stadtbaurat. Die Resultate würden dann zu gegebener Zeit dem Rat zur Diskussion vorgestellt.

Bei der Wärmeplanung legen Perschel sowie Volkhardt den Fokus auf energetische Machbarkeit, die aber auch für die zukünftigen Grundstückseigentümer finanzierbar sein soll. Die Städtebauplanung wird neben der Wärmebedarfsplanung auch die natürliche Belüftung des Baugebietes sowie Grünflächen, die die Speicherung des Regenwassers gewährleisten, berücksichtigen. „Wir haben eine Verpflichtung gegenüber unserer Umwelt“, so Perschel. Darüber hinaus sei es das Ziel, bezahlbare Mieten für alle Gesellschaftsschichten zu realisieren.

Von Heike Baake