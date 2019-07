Seelze

In St. Martin sind in diesem Jahr mehr als 80 besondere Konfirmationen gefeiert worden. Die Spanne reichte dabei von der Goldenen Konfirmation (50 Jahre) über Diamantene (60 Jahre), Eiserne (65 Jahre) und Gnaden-Konfirmation (70 Jahre) bis zur Kronjuwelen-Konfirmation nach 75 Jahren. Die größte Gruppe stellten dabei mit 33 Frauen und Männern die Eisernen Konfirmanden. „Viele sind in der Nähe geblieben“, sagt Pastor Ortwin Brand, der den festlichen Gottesdienst leitete. Dagegen habe es nur sechs Teilnehmer an der Goldenen Konfirmation gegeben.