Ein Dankeschön für die Polizei aus dem Rathaus

Seelze

Dass die diensthabenden Polizeibeamten während der Weihnachtsfeiertage keinen Hunger leiden müssen, steht fest. Als Dank für die gute Zusammenarbeit zwischen Polizei und Verwaltung überbrachten Bürgermeister Detlef Schallhorn und der Erste Stadtrat Steffen Klingenberg am Dienstagnachmittag das obligatorische Weihnachtspaket, prall gefüllt mit Köstlichkeiten, auf der Polizeiwache an der Goethestraße. „Als Dankeschön, dass es so gut läuft“, sagte Schallhorn. „Die gute Zusammenarbeit zieht sich durch alle Bereiche“, bestätigt auch Dennis Schmidt, der seit Juli 2017 Kommissariatsleiter in Seelze ist. Stadt und Polizei arbeiteten Hand in Hand und unterstützten sich gegenseitig, zum Beispiel bei der Verkehrssicherheit.

Kriminalermittlungsdienst unter neuer Leitung

Den offiziellen Pressetermin zur Geschenkübergabe nutzte Schmidt zugleich, um seine neue Kollegin Andrea Gottschalk vorzustellen. Die Kriminalhauptkommissarin hat Anfang Oktober den Bereich Kriminalermittlungsdienst (KED) übernommen. „Mir liegen die Landdienststellen“, sagte die 57-Jährige, die ihren Wohnsitz in der Wedemark hat und zuvor auf der Polizeidienststelle in Hannover-Stöcken tätig war. „Eine weibliche Führungskraft gibt noch einmal ganz andere Impulse“, sagte Schmidt erfreut. Andrea Gottschalk folgt auf André Butte, der auf die Dienststelle nach Garbsen gewechselt ist.

Weniger Reibereien mit Jugendlichen

Zur aktuellen Kriminalstatistik kann Schmidt im Moment noch nichts sagen. Aus seiner Sicht jedoch sei es ein ruhiges Jahr gewesen. Die Polizei in Seelze zeige Präsenz, und das bleibe nicht wirkungslos. Vor allem auch Reibereien mit verschiedenen Jugendgruppen seien zurückgegangen. „Auch im Sommer, wenn beispielsweise draußen gegrillt wird. Wir sprechen die Jugendlichen darauf an, dass sie ihren Müll mitnehmen sollen. Und sie tun es“, nennt Polizeihauptkommissar Ralf Hantke ein Beispiel.

Arthur Mattheis kommt zurück

Zum Thema Jugendarbeit hat Bürgermeister Detlef Schallhorn noch eine Neuigkeit mitzuteilen. „ Arthur Mattheis kommt nach Seelze zurück und wird seine Arbeit in der mobilen Jugendpflege wieder aufnehmen“, kündigte er an. Der Gründer und Vorsitzende des Seelzer Box-Sport-Klubs Hannover-Seelze (BSK) ist studierter Sportpädagoge und war als Jugendpfleger über Jahre vor allem auf Seelzes Straßen unterwegs. Zuletzt hatte Mattheis nach zahlreichen Erfolgen als Trainer des BSK als Landestrainer für Boxen beim Olympiastützpunkt Niedersachsen gearbeitet und seine Tätigkeit in Seelze deshalb aufgegeben.

