Seelze

Der Rat der Stadt Seelze kommt am Donnerstag, 25. März, um 18.30 Uhr zu seiner ersten Präsenzsitzung in diesem Jahr zusammen. Während im Januar und Februar noch per Videokonferenz getagt wurde, setzt die Stadt im März in der Dreifeldhalle des Schulzentrums Seelze auf ein umfangreiches Hygienekonzept: So müssen die Teilnehmer einen tagesaktuellen Corona-Schnelltest vorlegen und während der Sitzung eine FFP2-Maske tragen. Lediglich die Redner dürfen für die Dauer ihres Beitrages die Maske abnehmen. Hintergrund sind die anstehenden Beschlüsse zum sogenannten Produktbuch, dem städtischen Haushaltsplan. Dabei sind in Seelze in der Regel umfangreiche Änderungslisten mit mehreren Dutzend Unterpunkten zu beschließen.

Tests sind direkt vor der Sitzung möglich

Stadtsprecher Carsten Fricke weist darauf hin, dass ein Corona-Schnelltest bei zahlreichen Hausärzten sowie Apotheken kostenfrei möglich sei. Darüber hinaus ermögliche es auch die Stadt den Ratsmitgliedern und allen Zuschauerinnen und Zuschauern, sich direkt vor der Sitzung von 17 bis 18 Uhr kostenlos in einer eigens eingerichteten Station am Schulzentrum testen zu lassen. Eine Anmeldung zu der öffentlichen Sitzung ist nicht erforderlich.

Sitzung wird nicht übertragen

Fricke betont aber, dass auch bei Vorlage eines negativen Testergebnisses die allgemeinen Corona-Kontaktbeschränkungen einzuhalten seien. In der großen Sporthalle hat die Stadt neben der Vorsichtsmaßnahme des Tragens einer FFP2-Maske auch für eine räumliche Trennung zwischen Rat und Publikum gesorgt: Für die Kommunalpolitiker ist der Innenraum der Halle vorgesehen, die Zuschauer können auf der Tribüne Platz nehmen. Die Sitzung wird nicht im Internet übertragen.

Von Thomas Tschörner