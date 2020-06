Seelze

Unbekannte haben in der Nacht zu Sonnabend an der Hannoverschen Straße in Seelze, in der Nähe des städtischen Friedhofs am östlichen Ortsrand, die Reifen von insgesamt drei Autos zerstochen. Wie die Polizei mitteilte, wird der Schaden auf rund 400 Euro geschätzt. Die Ermittler hoffen auf Zeugen und nehmen unter der Telefonnummer (05137) 8270 Hinweise entgegen.

Von Thomas Tschörner