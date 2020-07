Seelze

Den linken Außenspiegel eines Opel Astra, der an der Straße Sandrehre ordnungsgemäß geparkt war, haben Unbekannte am Sonnabend um 22.10 Uhr beschädigt, berichtet die Polizei. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Ein Anwohner beobachtete drei flüchtende Personen, die sich unerkannt in unbekannte Richtung entfernten.

Die Polizei hofft auf weitere Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können. Die Polizei Seelze ist unter der Rufnummer (05137) 8270 erreichbar.

Von Thomas Tschörner