Der Radweg an der Garbsener Landstraße zwischen Seelze und Garbsen wird saniert. Den Autoverkehr regelt eine Baustellenampel. Fußgänger und Radfahrer müssen Umwege in Kauf nehmen. Es wird damit gerechnet, dass der erste Abschnitt bei anhaltend guter Witterung noch in diesem Jahr abgeschlossen werden kann.