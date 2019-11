Radfahrer zieht Klage gegen Kostenbescheid zurück

Seelze/Garbsen

Ein offenbar betrunkener Radfahrer war am Sonnabend, 13. August 2016, gegen 19.40 Uhr zwischen Garbsen und Seelze in den Mittellandkanal gestürzt. Der Mann konnte sich selbst ans Ufer retten und versuchte dann vergeblich, sein Zweirad vom Grund des Kanals zu holen. Dies erledigte dann die von Zeugen alarmierte Feuerwehr für ihn. Der Radfahrer wehrte sich anschließend gegen den Kostenbescheid von 628 Euro, die ihm in Rechnung gestellt wurden. Jetzt hat er seine Klage vor dem Verwaltungsgericht Hannover zurückgezogen.

Gericht hält Forderung für rechtmäßig

„Der Mann muss zahlen, er hat seine Klage zurückgenommen“, sagte Burkhard Lange, Pressesprecher des Verwaltungsgerichts Hannover. Gleich zu Beginn der Verhandlung sei dem Radfahrer erklärt worden, dass die Forderung rechtmäßig sei. Die Lage habe sich grundsätzlich geändert, nachdem klar war, dass sich der Kläger in Sicherheit gebracht hatte. Denn die Freiwillige Feuerwehr sei ursprünglich angerückt, um das Leben des Mannes zu retten. Ein derartiger Einsatz müsse auch nicht bezahlt werden. Als die Feuerwehrleute ankamen, war der Radfahrer aber schon am Ufer. Die Bergung des noch im Kanal liegenden Fahrrades aus dem Kanal sei wiederum keine Pflichtaufgabe der Feuerwehr.

Tauchen auf eigene Faust ist gefährlich

Die Argumentation des Radfahrers, er könne als geübter Taucher sein Fahrrad auch selbst aus dem Kanal holen, ließ das Gericht ebenfalls nicht gelten. Der Kanal sei eine Bundeswasserstraße mit entsprechendem Schiffsverkehr. Deshalb könne es nicht sein, dass jeder selbst nach ins Wasser gefallenen Sachen tauche. Der Kläger sei zum Zeitpunkt des Einsatzes alkoholisiert gewesen und deshalb von seinen persönlichen Voraussetzungen nicht geeignet gewesen, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Polizei und Feuerwehr hätten zudem nicht ausschließen können, dass der Radfahrer schon kurz nach dem Abrücken der Einsatzkräfte wieder an den Kanal zurückgekehrt wäre und einen erneuten Tauchversuch hätte starten können. Deshalb sei es sinnvoll gewesen, dass Fahrrad von den Feuerwehrtauchern an Land holen zu lassen. „Das Bergen von Gegenständen aus dem Kanal kann nicht Sache von Privatpersonen sein“, betonte der Gerichtssprecher.

Personalstärke war angemessen

In Rechnung gestellt wurden dem Radfahrer je zwei halbe Einsatzstunden für ein Tanklöschfahrzeug, ein Gerätewagen Wasserrettung, ein Boot mit Anhänger, zwei Tauchgeräte sowie acht Einsatzkräfte. Diese Stärke sei akzeptabel gewesen, befand das Gericht. So sei das Boot mit zwei Leuten besetzt gewesen, der Taucher habe einen Sicherungsmann gehabt und ein weiterer Angehöriger der Feuerwehr habe wegen möglicher in Anfahrt befindlicher Schiffe, die den Taucher hätten gefährden können, Kontakt mit dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt aufnehmen und halten müssen. Die Stadt Seelze habe ihren Gebührenbescheid mit Augenmaß geschrieben und nicht alles abgerechnet, was eingesetzt war. Der Radfahrer nahm daraufhin seine Klage zurück.

Von Thomas Tschörner