Seelze

Eine Streife der Polizei Seelze hat am Mittwoch, 22. September, um kurz nach 22 Uhr einen 35-jährigen Seelzer kontrolliert. Er war nach Angaben der Polizei in der Straße Am Isenbrink auf seinem Fahrrad in Schlangenlinien unterwegs.

Während der Kontrolle stellten die Beamten starken Alkoholgeruch in der Atemluft des Seelzers fest. Ein vor Ort vorgenommener Test ergab einen Wert von 1,81 Promille. Dem Beschuldigten wurde von einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.

Von Anke Lütjens