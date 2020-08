Seelze

Eine Streife hat am Freitag um 21.45 Uhr einen Fahrradfahrer im Bereich der Hannoverschen Straße kontrolliert. Wie die Polizei mitteilte, wurde dabei deutlicher Alkoholgeruch bei dem 32-jährigen Seelzer wahrgenommen. Ein Test ergab einen Wert von 2,21 Promille. Die Beamten ließen dem Radfahrer eine Blutprobe entnehmen und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.

Außerdem hielt eine Streife am Sonnabend um 7.35 Uhr einen Transporter an der Garbsener Landstraße an, dessen 52-jähriger Fahrer ebenfalls stark nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest bestätigte mit 3,05 Promille den Verdacht. Auch diesem Fahrer ließen die Beamten eine Blutprobe entnehmen, leiteten ein Strafverfahren ein und beschlagnahmten seinen Führerschein.

Von Thomas Tschörner