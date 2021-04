Dedensen

„Bei den großen Belastungen der Corona-Pandemie bricht manche heile Welt zusammen“, sagt Psychotherapeut Joachim Kaewer (75). Er beobachtet die aktuelle Situation mit Sorge. Ihm zufolge hätten es Kinder und Jugendliche am schwersten: Sie litten unter der Isolation, dem Leistungsdruck der schulischen Situation und fühlten sich für die Sorgen ihrer Eltern verantwortlich.

Vor einem Jahr, zu Beginn der Pandemie, begann Therapeut Kaewer, eine kostenlose telefonische Beratung anzubieten. Schon damals kamen besorgte Eltern auf ihn zu. Die Situation habe sich bis heute nicht verbessert, eher verschlimmert, sagt er. Mittlerweile beeinträchtigten die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie besonders das Leben der Jüngeren. „Ihnen fehlen die Gleichaltrigen, das ist enorm wichtig“, sagt Kaewer. Der Therapeut sieht es als großes Problem, dass gerade für diejenigen, die sich in der Pubertät befinden, ein regelmäßiger persönlicher Austausch untereinander wegfällt. Auch die fehlende Bewegung führe seiner Meinung in allen Altersklassen zu Verhaltensauffälligkeiten.

Seinen Wartebereich hat der Psychotherapeut Joachim Kaewer während der Corona-Pandemie ins Freie verlegt. Quelle: Heike Baake

Die jüngeren Kinder litten zusätzlich besonders unter dem fehlenden Kontakt zu den Großeltern, so der Therapeut. „Sie sind in vielen Familien ein wichtiger Stützpunkt“, sagt er. Besonders schwer hätten es diejenigen, die in ihrem Elternhaus eine kritische Einstellung zu den Corona-Maßnahmen vorfänden. Würde die Eltern den Regeln in der Schule widersprechen, gehe Orientierung und Festigkeit für den Nachwuchs verloren. Auf dieses Defizit reagierten viele mit Aggressionen oder Depressionen.

Seit sechs Jahren wird Joachim Kaewer von seiner Ehefrau Pia unterstützt. Quelle: Heike Baake

Kinder spüren Spannungen zu Hause

Hätten Eltern Stress, betreffe das oft auch ihre Kinder, beobachtet der Therapeut. Denn Kinder hätten ein gutes Gespür für Spannungen. Deshalb, so Kaewer, litten sie auch unter den Missstimmungen, die ihre Eltern untereinander hätten. „Da breiten sich große Verlustängste aus, denn in jeder Altersklasse kennen sie Freunde, deren Eltern getrennt sind“, erläutert der Therapeut.

In seinen Therapiesitzungen setzt Joachim Kaewer unter anderem auch Playmobilfiguren ein. Quelle: Heike Baake

Die Verunsicherung bei Erziehungsberechtigten sei derzeit sehr groß, sagt der Therapeut. Oft sei es so, dass Väter einer Therapie zurückhaltend gegenüberstünden, die Mütter dagegen eher aufgeschlossen seien. Für Kaewer ist es nicht wichtig, dass Eltern dabei einer Meinung sind – eine gute begleitende Elternarbeit während einer Therapie hält er aber für unerlässlich. Er versuche, mit Mediationen Klarheiten in den Familien zu schaffen. Manchmal helfen auch Playmobilfiguren, die familiäre Situation anschaulich darzustellen.

Info: Seit 2015 wird der Therapeut bei seiner Arbeit von Ehefrau Pia unterstützt. Wer Hilfe benötigt, kann sich unter Telefon (0 50 31) 70 41 50 an Joachim Kaewer wenden und einen Gesprächstermin vereinbaren.

Von Heike Baake