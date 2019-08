Seelze

Seit April 2019 will das Projekt Wellcome in Seelze Familien mit Babys im ersten Jahr nach der Geburt unterstützen. Dafür werden noch Freiwillige gesucht. „Die ehrenamtlichen Mitarbeiter gehen ein bis zwei Mal in der Woche in die Familien und helfen, wo der Schuh drückt“, sagt Susann Glemnitz, Wellcome-Koordinatorin in Seelze. „Wenn keine Angehörigen oder Freunde vor Ort sind, springen die Ehrenamtlichen ein. Sie kümmern sich um die Neugeborenen oder deren Geschwisterkinder, unternehmen Spaziergänge und gehen im Alltag zur Hand.“ Wellcome ist ein Angebot der katholischen Familienbildungsstätte Hannover.

Eine Freiwillige reicht nicht aus

„Allerdings ist unsere Unterstützung keine Haushaltshilfe, man könnte sie eher als Nachbarschaftshilfe bezeichnen“, sagt Glemnitz. Bis zum ersten Geburtstag des Kindes können die Familien Hilfe bei Wellcome anfragen. „Sie müssen nicht unbedingt in Not sein“, sagt Glemnitz. „Oftmals hilft eine Stunde Auszeit in vielen Familien enorm.“ Bislang gäbe es eine Freiwillige, die sich in Seelze um die Familien kümmere, sagt Glemnitz. Das reiche nicht aus.

„Mir ist es wichtig, dass die Familien und die Ehrenamtlichen zusammenpassen“, sagt sie. Dafür führe sie mit beiden Seiten lange Gespräche. Bei einem Kennenlerntreffen könnten dann die Familien und die Ehrenamtlichen selbst herausfinden, ob für sie eine Zusammenarbeit infrage käme. Die Vermittlung der Hilfe kostet 10 Euro, anschließend zahlen die Familien pro Stunde zwischen 50 Cent und 5 Euro an die Ehrenamtlichen. „Das Geld ist keine Bezahlung“, sagt Glemnitz. Allerdings würden die Freiwilligen versichert und bekämen ein Wegegeld. In der Regel besuchten sie die Familien pro Woche bis zu zwei Mal ein bis zwei Stunden.

Einsatz ist auf ein Jahr begrenzt

„Die Hilfe soll allerdings nicht am Geld scheitern“, sagt Glemnitz. „Wenn Eltern sich diesen Beitrag nicht leisten können, wird sich immer eine Lösung finden.“ Für die Freiwilligen sei der Einsatz nur auf ein Jahr begrenzt. „Das kann sehr praktisch sein, vor allem für Menschen, die sich nicht dauerhaft ehrenamtlich engagieren können“, so die Wellcome-Koordinatorin.

Nach einem Jahr könne man entweder eine neue Familie suchen oder das Ehrenamt wieder aufgeben. Glemnitz hofft, dass sie in Seelze weitere Menschen findet, die sich einbringen wollen. Das Mindestalter ist 18 Jahre. „Ich denke es gibt bestimmt auch viele alleinstehende, ältere Menschen, die vielleicht eine kleine Aufgabe suchen“ , sagt sie. Viele Ehrenamtliche hätten bereits in sozialen Berufen gearbeitet, aber auch Alleinerziehende meldeten sich für das Ehrenamt.

Interessierte – sowohl Familien als auch Freiwillige – können sich direkt bei Susann Glemnitz melden. Sie ist erreichbar unter Telefon (0177) 9168195 und per E-Mail an seelze@wellcome-online.de. „Dienstags biete ich zwischen 8.30 Uhr und 11 Uhr eine telefonische Sprechstunde an“, sagt Glemnitz. Falls sie nicht direkt erreichbar sei, rufe sie auch immer schnellstmöglich zurück.

Von Linda Tonn