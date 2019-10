Acht Laternen in Seelze erklingen noch bis November

Seelze

Noch bis November können die Seelzer an Laternen in der Stadt innehalten und der Musik lauschen. Das Projekt Klingende Laternen geht in die Verlängerung: Die insgesamt acht Stationen spielen 28 Titel von Seelzer Chören, Solisten, Bands und Orchestern ab.

Projekt um zwei Wochen verlängert

Die Organisatoren der Hörregion Hannover und des Kultur- und Ehrenamtsbüros sowie des Stadtmarketings der Stadt Seelze haben sich nach zahlreichen positiven Rückmeldungen entschieden, das ursprünglich bis Mitte Oktober geplante Projekt um rund zwei Wochen zu verlängern. „Damit erhalten alle, die Gefallen an der Musik der Klingenden Laternen gefunden haben oder die bisher noch nicht dazu gekommen sind, die Chance, die abwechslungsreichen Stücke zu hören“, sagt Carsten Fricke vom Stadtmarketing.

Bis zu 120 Sekunden Musik

Die Klingenden Laternen stehen seit Ende Aprilexemplarisch für die große Bandbreite der Seelzer Musikszene. Insgesamt haben sich 28 Chöre, Solisten, Bands und Orchester aus fast allen Seelzer Stadtteilen nach einem Aufruf an dem Projekt beteiligt und einen musikalischen Beitrag für die jeweils vier Klingenden Laternen in Seelze und Letter eingesendet.

Für die Nutzer ist es ganz unkompliziert: Sobald sie an die entsprechenden Laternenmasten herantreten, ertönt dank eines Bewegungsmelders für rund 60 bis 120 Sekunden Musik aus den angehängten Audiostationen.

„Dieses einfache Prinzip hat den Menschen einen schönen und besonderen Zugang zur vielfältigen Seelzer Musikszene ermöglicht“, sagt Fricke. Musikalisch sei alles vertreten, von Klassik und Kirchenmusik über Shantys, Schlager und Märsche bis zu Rock, Pop und Jazz. Der Seelzer Dennis Hartmann hat extra für seine Heimatstadt ein Stück komponiert. Seelzes Ehrenamtsbeauftragte Gabriele Hartinger-Irek ist sich sicher, dass alle beteiligten Chöre, Solisten, Bands und Orchester viele Menschen auf diese Weise auf sich und ihre Musik aufmerksam machen und große Neugier wecken konnten.

Infozettel informiert über Standorte

Der Verein Handel und Gewerbe in Seelze (HGS) und der Hörakustikspezialist Hörgeräte Korallus sowie die Hannoversche Allgemeine Zeitung (HAZ) und die Neue Presse (NP) unterstützen als Sponsoren und Medienpartner das Projekt der Hörregion Hannover und der Stadt Seelze.

Montags bis freitags in der Zeit von 9 bis 19 Uhr sowie sonnabends und sonntags von 10 bis 19 Uhr sind die Audiostationen der Klingenden Laternen aktiviert. Die gesetzlichen Ruhezeiten werden eingehalten, ebenso herrscht am Abend und in der Nacht Stille.

Der Handzettel mit allen wesentlichen Informationen, inklusive Karten zu den genauen Standorten der Klingenden Laternen und einer Übersicht aller dort zu hörenden Musikstücke liegt in zahlreichen Geschäften aus. Zudem ist er im Internet auf der Seite www.seelze.de verfügbar. Weitere Informationen gibt es zudem auf www.hoerregion-hannover.de.

Lesen Sie mehr:

Dennis Hartmann komponiert Ode an seine Heimatstadt

Projekt Klingende Laternen geht in die zweite Runde

Acht Laternen in Seelze spielen Musik ab

Von Heike Baake