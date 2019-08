In Seelzes Stadtverwaltung gehen in den nächsten Jahren zahlreiche Mitarbeiter in den Ruhestand. SPD-Ratsherr Heinrich Aller fordert deshalb mehr Anstrengungen in Sachen Personalentwicklung und Digitalisierung. Bürgermeister Detlef Schallhorn betont dagegen, dass die Verwaltung das Problem im Blick habe.