Letter

Ein Radfahrer und der Fahrer eines BMW sind am Freitag in der Stöckener Straße in Streit geraten. Die Auseinandersetzung ereignete sich Polizeiangaben zufolge zwischen 22 Uhr und 22.10 Uhr in Höhe der Hausnummer 60. Dabei kam es auch zu Handgreiflichkeiten und einer Körperverletzung. Weil die Beteiligten bei der Polizei allerdings unterschiedliche Angaben machten, werden Zeugen gesucht. Die Polizei geht davon aus, dass zur Tatzeit noch reger Verkehr auf der Straße war. Sie bittet Verkehrsteilnehmer, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter Telefon (05137) 8720 zu melden.

Von Linda Tonn