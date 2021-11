Ein in Seelze geparkter Opel auf einem Parkplatz Am Kreuzweg ist von einem anderen Fahrzeug beschädigt worden. Die bisher unbekannte Frau flüchtete von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht auf einem Parkplatz an der Straße Am Kreuzweg in Seelze. Quelle: Archiv