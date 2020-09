Letter

Einen Alkoholwert von fast 2,4 Promille ergab ein Test bei einem 38-jährigen Fahrradfahrer aus Seelze. Den kontrollierte eine Funkstreife am Sonnabend gegen 13.30 Uhr an der Lange-Feld-Straße. Die Beamten verboten dem Radler die Weiterfahrt und ordneten eine Blutprobe an. Zudem leiteten sie ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

Weitere Polizei-Meldungen aus Seelze lesen Sie hier.

Von Sandra Remmer