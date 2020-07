Seelze

Ein 21-jähriger Radfahrer ist der Polizei in der Nacht zu Freitag wegen seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen. Der Mann war gegen 3.10 Uhr in Schlangenlinien auf der Humboldtstraße in Seelze unterwegs. Die Beamten überprüften den Seelzer und ordneten einen Alkoholtest an. Dieser zeigte 1,45 Promille an. Für den Radler bedeutete das das Ende seiner Fahrt. Ihm wurde eine Blutprobe auf dem Revier entnommen. Außerdem erwartet ihn eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Von Sandra Remmer