Seelze

Die Polizei in Seelze hat am Freitag um 16.45 Uhr einen 76-jährigen Autofahrer an der Straße Immengarten kontrolliert, der sich betrunken hinters Steuer gesetzt hat. Die Polizei ist bei der Überprüfung einem Zeugenhinweis gefolgt.

Der Atemalkoholtest zeigte ein Ergebnis von 1,48 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an, beschlagnahmten den Führerschein und untersagtem dem Seelzer die Weiterfahrt. Auf den 76-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Von Sandra Remmer