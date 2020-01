Seelze

An mehreren Stellen im Stadtgebiet hat die Polizei Seelze am Dienstag von 8 bis 14 Uhr mit Unterstützung von Beamten der Zentralen Polizeidirektion Hannover den Verkehr kontrolliert. Wie ein Sprecher des Kommissariats Seelze mitteilte, lag das Hauptaugenmerk dabei auf die Feststellung und Ahndung von sogenannten Hauptunfallursachen wie unter anderem überhöhter Geschwindigkeit, Nutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt und Verstößen gegen die Gurtpflicht. Insgesamt registrierten die Polizisten 41 Verstöße. Die Rückmeldung der Bürger sei dennoch überwiegend positiv gewesen. Die Polizei kündigte weitere Kontrollen im Stadtgebiet an.

Von Thomas Tschörner