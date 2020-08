Seelze

Eine Streife hat am Dienstag um 11.55 Uhr in der Nähe des Bahnhofs an der Heimstättenstraße einen Mann kontrolliert und dabei sechs Gramm Marihuana gefunden, teilt ein Sprecher des Polizeikommissariats Seelze mit. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen den 23-Jährigen ein.

Wie sich herausstellte, wurde der Seelzer bereits mit zwei Haftbefehlen gesucht und war zur Aufenthaltsermittlung von Staatsanwaltschaften ausgeschrieben. Der Mann wurde in die Justizvollzugsanstalt Hannover gebracht, weil er eine wegen Diebstahls geringwertiger Sachen und Betrügereien ersatzweise verhängte Geldstrafe nicht bezahlen konnte.

Anzeige

Weitere aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Seelze finden Sie hier in unserem Ticker.

Von Thomas Tschörner