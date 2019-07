Lohnde

Die Polizei Seelze hat am Montag in Lohnde einen Mann festgenommen, gegen den ein Haftbefehl bestand. Wie ein Sprecher des Kommissariats Seelze mitteilte, ergriff der 26-Jährige während einer Kontrolle zu Fuß die Flucht. Die Streife verfolgte den Mann ebenfalls zu Fuß durch mehrere Straßen in Lohnde und konnte den Flüchtenden in der Dunklen Straße schließlich einholen und festnehmen. Bei der Festnahme wurden weder die eingesetzten Beamten noch der Beschuldigte verletzt.

Dabei stellten die Beamten fest, dass die zuvor angegebenen Personalien nicht der Wahrheit entsprachen. Außerdem wurden mehrere Gramm Marihuana in den Taschen des 26-Jährigen gefunden, gegen den bereits ein Haftbefehl vorlag. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein und brachten den Beschuldigten in die Justizvollzugsanstalt Hannover.

Von Thomas Tschörner