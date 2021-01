Lohnde

Bei einer Kontrolle am vergangenen Freitag haben Beamte der Polizei Seelze in einem Kleingarten an der Calenberger Straße drei Jugendliche erwischt, die gleich gegen mehrere Gesetze verstießen. Angaben zufolge hatten die Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 16 Jahren Marihuana konsumiert. Bei einem von ihnen wurde die Droge gefunden. Zudem entdeckten die Polizisten bei einer weiteren Person einen Schlagring. Gegen die Jugendlichen wurden Strafverfahren eingeleitet.

Außerdem müssen sie ein Bußgeld zahlen, weil sie sich weder an die Abstandsregeln noch an das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung gehalten haben. Sie wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Von Linda Tonn