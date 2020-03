Seelze

Eine Polizeistreife hat am Mittwoch gegen 22.05 Uhr an der Straße Brüggefeld einen 31-jährigen Autofahrer kontrolliert. Dabei wurden bei dem Garbsener Anzeichen für Drogenkonsum festgestellt. Ein freiwilliger Urinschnelltest bestätigte diesen Verdacht. Die Polizisten ließen dem Mann eine Blutprobe entnehmen und untersagten die Weiterfahrt. In der Vergangenheit war gegen den 31-Jährigen bereits ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren aus dem gleichen Grund eingeleitet worden. Wegen des Wiederholungsfalles muss er nun mit einem Fahrverbot von mindestens zwei Monaten und circa 1000 Euro Geldbuße rechnen.

Von Thomas Tschörner