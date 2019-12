Seelze

Einen 33-jährigen Garbsener hat eine Streife am Mittwoch an der Beethovenstraße kontrolliert. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann in seiner Kleidung ein sogenanntes Einhandmesser dabei, das sich mit einer Hand öffnen lässt. Die Beamten beschlagnahmten das Messer und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Waffengesetz ein. Das Messer soll jetzt auf Veranlassung der Waffenbehörde vernichtet werden.

Von Thomas Tschörner