Lohnde

„Wir haben in diesem Jahr eine Rekordeinnahme von 930 Euro“, sagte Vorstandsmitglied Heike Ippensen. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Andreas hat sie am Sonnabend mehr als 450 Kerzen verkauft, die in der Kerzenwerkstatt der Pfadfinder hergestellt wurden.

Andreas und Heike Ippensen verkaufen die Kerzen, die in der Kerzenwerkstatt der Pfadfinder produziert wurden. Quelle: Heike Baake

Verkauf im Außenbereich

Während in den vergangenen Jahren der Verkauf in den Räumen des Pfadfinderhauses durchgeführt wurde, mussten sich die Organisatoren in diesem Jahr eine alternative Lösung einfallen lassen. Aufgrund der Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie waren sie gezwungen, den Verkauf in den Außenbereich zu verlegen.

Die aufgebauten Tische vor dem Pfadfinderhaus waren gefüllt mit bunten und einfarbigen, großen und kleinen Kerzen. Bereits zur Eröffnung um 14.30 Uhr bildeten sich lange Schlangen und Ippensen und ihr Ehemann Andreas hatten alle Hände voll zu tun. Marion Knobloch und Nicole Wolter besuchten zum ersten Mal den Verkauf der Pfadfinder und deckten sich mit vielen bunten Kerzen ein. „Sie sind etwas ganz Besonderes“, sagte Wolter, die – wie ihre Bekannte auch – die Kerzen im Haus und Garten im Rahmen der Adventsdekoration einsetzen will.

Kerzen für Kita und Kirche

Das Team der Kerzenwerkstatt hat die Kerzen vor wenigen Wochen hergestellt. Sie sind vorwiegend aus gespendeten Wachsresten entstanden: Rot, lachsrosa, grün, weiß oder braun waren in diesem Jahr die ausgewählten Farben. Die Wahl von Beatrix Kania fiel auf rote, blaue und grüne Kerzen. Als Küsterin der Garbsener Willehadi-Kirchengemeinde kaufte sie gleich 44 Stück für die Adventskränze der Kindertagesstätten und der Kirche ein. „In diesem Jahr habe ich von diesem Termin rechtzeitig erfahren und hatte noch keine Kerzen besorgt“, sagte sie.

Sie verriet noch einen Trick: Vor dem Einsatz legt Kania die Kerzen zwölf Stunden lang in ein Gefrierfach. Dadurch, so die Küsterin, würde sich ihre Leuchtkraft erheblich erhöhen.

Nicole Wolter (links) und Marion Knobloch kaufen für ihre Adventsdekoration ein. Quelle: Heike Baake

Nach nur zweieinhalb Stunden waren fast alle Kerzen verkauft. „Es war einfach schön, dass so viele Menschen gekommen sind und uns damit unterstützt haben“, freute sich Ippensen. Auch, dass viele Radfahrer, die zufällig am Pfadfinderhaus vorbeikamen, anhielten, um Kerzen einzukaufen, sei etwas ganz Besonderes gewesen.

Von Heike Baake