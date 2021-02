Letter/Almhorst

Vor ziemlich genau einem Jahr hat sich Petra Scholl für die Teilnahme am Mentoringprogramm „Frau.Macht.Demokratie“ entschieden, das in Seelze von der Gleichstellungsbeauftragten Gabriela Giesche koordiniert wurde. „Ich wollte etwas gegen meine Politikverdrossenheit tun“, sagt die Letteranerin, die sich zuvor schon bei dem Projekt „Soziale Stadt“ eingebracht und 2015 den Verein Letter-fit: Miteinander-füreinander mitgegründet hatte. Betreut wurde Scholl von Petra Cordes, Ortsbürgermeisterin von Almhorst, CDU-Regionsabgeordnete und Angehörige der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Seelze.

Einige Prozesse dauern lange

„Einige Prozesse dauern immens lange, dafür habe ich kein Verständnis“, zieht Scholl Bilanz. Dafür sei aber die Fraktionsarbeit sehr intensiv gewesen. Vieles werde im Hintergrund gemacht, von dem der Bürger erst einmal nichts mitbekomme. Cordes spricht von einem Aha-Effekt, den ihr Mentee bei der ersten Fraktionssitzung gehabt habe. Denn es gebe durchaus heftige Diskussionen, nicht alles werde durchgewunken.

Termine sind schwer zu finden

„Ein Problem waren unsere beiden extrem gefüllten Terminkalender“, sagt Cordes. Letzten Endes sei es deshalb auf Sachthemen hinausgelaufen. Dabei sei sie von anderen Ratsmitgliedern unterstützt worden. So habe CDU-Fraktionschef Jens Willms Scholl in den Ortsrat Letter mitgenommen, und auch Dorothea Plitzke habe geholfen. Neben Besuchen von Rats- und Ausschusssitzungen hätte auch die Teilnahme an zwei Regionsversammlungen auf dem Programm gestanden.

Lesen Sie auch Seelze: Romy Fonk befragt Frauen in Letter zu Sicherheit

Scholl möchte weiter politisch aktiv sein

Zu Beginn des Programms war sich Scholl noch unsicher, ob sie in der Politik bleiben will. „Am Anfang war ich unentschlossen, aber jetzt möchte ich gern für den Rat der Stadt kandidieren.“ Im vergangenen Jahr sei sie nur Gast gewesen, mit einem Mandat hätte sie einen anderen Status. Cordes unterstützt die Kandidatur. Zumal Scholl gute Ideen habe. So habe sie einen nicht unwesentlichen Anteil daran gehabt, dass Sitzung per Livestream für die Bürger übertragen werden. Mandatsträger hätten mehr Möglichkeiten, sagt auch Cordes. „Als Parteilose hat man keine Lobby und erreicht letztlich nicht so viel.“ Es reiche auch nicht, ein Verein zu sein. Cordes spricht von einem Lernprozess für ihr Mentee: „Ich kann etwas erreichen, auch wenn die Mühlen langsam mahlen.“ Sie sei hartnäckig genug, um ein Thema zum Erfolg zu führen, sagt Scholl über sich.

Transparenz ist ein wichtiges Ziel

Bislang ist Scholl in Letter ehrenamtlich aktiv. „Ich möchte aber ganz Seelze lebenswerter machen.“ Sie wolle sich dafür einsetzen, dass jeder Ortsteil einen Treffpunkt erhält, dass es vernünftige Wege und Sitzgelegenheiten gibt und in den großen Stadtteilen Seelze und Letter Gemeinwesenarbeiter für die Menschen da sind. „Es muss den Leuten auch etwas angeboten werden“, ist sie überzeugt. Wichtig sei ihr auch Transparenz. Es gebe noch viel zu tun.

Gleichstellungsbeauftragte sieht Programm als Erfolg Gleichstellungsbeauftragte Gabriela Giesche sieht „Frau.Macht.Demokratie“ als Erfolg. „Für Seelze haben wir ein ganz gutes Ergebnis erzielt: Es gibt zwei Mentees, die sich ernsthaft in die Politik begeben wollen.“ Denn gerade im Rat würden Frauen fehlen. Die Hürde sei hoch, weil viele Frauen ihre Interessen zugunsten der Familie zurückstellen würden. Zudem sei es nicht ganz einfach, in der Kommunalpolitik einen „Fuß in die Tür zu kriegen“. Das Mentoring-Programm sei dazu da, Frauen Mut zu machen. In der Obentrautstadt habe es zusätzlich zu den Mentoren ein kleines Begleitprogramm zum Haushalt und des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes gegeben. Giesche lobte die Mentoren, die sich trotz ihrer ehrenamtlichen Aktivitäten für die Mentees Zeit genommen hätten.

Cordes fühlt sich an ihre politischen Anfänge erinnert

Almhorsts Ortsbürgermeisterin spricht von einem beiderseitigen Lernprozess. Vor ihrer Zusammenarbeit habe sie die Letteranerin als eine Frau gekannt, die „dagegen“ sei. Jetzt gebe es einen vertrauensvollen Umgang und eine gute Zusammenarbeit. Wer lange in der Kommunalpolitik aktiv sei, sei nicht mehr so mutig wie am Anfang. „Es gibt lange Verfahren, viel Kritik, und man läuft oft vor die Wand.“ Die frische Art Scholls habe sie zum Nachdenken angeregt, schließlich habe sie selbst so angefangen. „Man muss es einfach machen, und vorbehaltlos an die Sachen rangehen.“

Von Thomas Tschörner