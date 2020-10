Harenberg

„Ich glaube, hilf meinem Unglauben“ – unter diesem Motto steht die diesjährige Abendkirche der Barbara-Kirchengemeinde in Harenberg. Den nächsten Termin am Sonntag, 18. Oktober, um 17 Uhr, gestalten die Musikerinnen Sophie Winkel und Zainab Lax.

Winkel, die Theologie im siebten Semester Magister studiert, hält nichts vom Schubladendenken. Die Studentin liebt alte Sprachen und hat eine besondere Vorliebe für Hebräisch. Ihre jamaikanischen Gene prägen ihre Liebe zum Gesang. Seit vielen Jahren spielt Winkel Waldhorn und ist in einer Blaskapelle im Vorstand aktiv. „Ihr persönliches Anliegen ist es, Dissonanzen zwischen Glauben und Unglauben oder Zweifeln aufzulösen“, sagt Mitorganisatorin Evelyn Werner.

Nur wenige Plätze zur Verfügung

Die in Deutschland geborene und aufgewachsene Instrumentalistin und Musiktherapeutin Zainab Lax bringt zur Abendkirche ihr Hauptinstrument Harfe mit. Lax beherrscht darüber hinaus aber auch die indische Sarod und die persische Tar. Lax arbeitet in der transkultuerellen Musiktherapie, da ihre Wurzeln in der Türkei, Indien und Afghanistan liegen. Ihr musikalischer Weg führte sie zu Musik-Projekten mit Geflüchteten in die Niederlande und nach Indien. Das Besondere an der Abendkirche, so Organisatorin Werner, wird die Kombination der Harfe mit einem technischen Hilfsmittel, wie der Loop-Station sein.

Der Eintritt zur Abendkirche ist frei, jedoch wird um eine Spende am Ausgang gebeten. Aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie stehen in der Kirche nur wenige Plätze zur Verfügung.

Von Heike Baake