Seelze

Beim Zurücksetzen hat ein Autofahrer am Freitag gegen 13.55 Uhr in der Marienstraße einen hinter ihm wartenden grünen Opel beschädigt. Danach entfernte sich der Fahrer, der mit einem grauen älteren VW Passat unterwegs war, unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden an dem Opel beträgt etwa 200 Euro. Der VW-Fahrer konnte von den Zeugen vor Ort noch nicht näher beschrieben werden. Die Polizei sucht darum weitere Zeugen und nimmt Hinweise unter Telefon (05137) 827115 entgegen.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Nachrichten von Polizei und Feuerwehr aus Seelze lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Thomas Tschörner