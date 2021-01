Seelze

Die Frage über die Größe der Sporthallen, die im Zuge des Neubaus der Grundschulen in Harenberg und Seelze-Süd errichtet werden sollen, hat in Seelzes erster Ratssitzung per Videokonferenz zu einer hitzigen Debatte geführt. Da sich die Ratsmitglieder dabei nicht auf eines der üblichen Abstimmungsverfahren – also etwa per Handzeichen – einigen konnten, erfolgt die Entscheidung nun in einem sogenannten Umlaufverfahren – also auf schriftlichem Weg.

„Möglich macht das eine Änderung im Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz“, erklärt der Erste Stadtrat Steffen Klingenberg. Er machten den Vorschlag für dieses Verfahren. Die Ratsmitglieder werden nun ihre Stimme per Brief abgeben. Die Änderung im Gesetz hat überhaupt erst ermöglicht, dass die Ratssitzung online stattfinden konnte.

SPD folgt Vorschlag der Verwaltung

Zwar ist die Abstimmung über die Größe der neuen Sporthallen vertagt, es zeichnen sich allerdings schon Tendenzen ab: Die Sozialdemokraten folgen klar dem überarbeiteten Vorschlag der Verwaltung. Dieser sieht für Harenberg den Neubau einer sogenannten Eineinhalbfeld-Halle mit Mehrzweckraum und in Seelze-Süd den Bau einer Einzelhalle mit Mehrzweck- und Technikraum vor. Die ermittelten Kosten dafür belaufen sich in Harenberg auf rund 3,4 Millionen Euro, in Seelze-Süd auf knapp 2,5 Millionen Euro.

„Die Verwaltung und das Planungsbüro haben gute Arbeit geleistet“, lobt Johannes Seifert, bildungspolitischer Sprecher der SPD. Die vorgesehene Halle in Harenberg reiche aus, dass dort zwei Mannschaften nebeneinander trainieren können, wenn die Halle entsprechend geteilt werde. Die vom Arbeitskreis der Seelzer Sportvereine geforderte größere Zweifeldhalle lehnt die SPD ab. „Man muss auch die Relation sehen“, so Seifert. Die geplante Halle reiche schon über das Maß der Schule hinaus. Die Regenbogenschule in Seelze käme mit einer größeren Schülerzahl mit einer kleineren Einfeldhalle aus.

Die Seelzer Sportvereine hatten für alle Schulneubauten, neben Harenberg und Seelze-Süd, auch für die Erweiterung der Bertolt-Brecht-Gesamtschule größere Hallen gefordert.

CDU unterstützt Sportvereine

Die CDU hingegen sieht sehr wohl einen Bedarf für eine große Sporthalle auch im südlichen Bereich der Stadt. „Es wäre eine Chance für Seelze, sich positiv zu entwickeln und eine strategische Investition in die Zukunft“, sagt Gerold Papsch, CDU-Stadtverbandsvorsitzender und Kandidat für die Bürgermeisterwahl im Herbst. Immerhin steuere Seelze auf die 40.000 Einwohnerzahl zu. Eine so große Halle ermögliche es den Vereinen auch, beispielsweise Punktspiele oder andere Turniere auszurichten, sagt Papsch. Allerdings ist eine größerer Halle auch etwa zwei Millionen Euro teurer als die von der Verwaltung vorgeschlagene Eineinhalbfeld-Halle.

Grüne fürchten hohe Kosten

Die Kosten sind der Grund für die Grünen, an der ganz zu Beginn geplanten Variante festzuhalten. In den ersten Plänen war von einer Einfeldhalle für Harenberg die Rede. Man habe sich auf einer Gesamtinvestition von 200 Millionen Euro für Kindergärten und Schulen geeinigt, so der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Ralf Marter. Zweimal habe er bereits gefragt, wo die Zwei Millionen eingespart werden könnten – und zweimal keine Antwort bekommen. Daher lehne man den Vorschlag der Verwaltung ab.

Das Argument der Mehrkosten will die CDU nicht gelten lassen. „Zwei Millionen sind weniger als ein Prozent vom Gesamtvolumen“, sagt Fraktionschef Jens Willms. Das werde man in zehn Jahren Kreditlaufzeit zurückzahlen können.

Von Sandra Remmer