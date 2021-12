Lathwehren

Maik Rückwardt ist vom Ortsrat einstimmig zum Ortsbürgermeister gewählt worden und tritt damit seine vierte Amtszeit an. Er gehört, wie die anderen sieben Kommunalpolitiker auch, der Bürgerliste an, denn in Lathwehren gibt es keine Parteien.

In den Ortsrat gewählt wurden neben Rückwardt auch sein Stellvertreter Friedrich Angermann, sowie Alexandra Greve, Holger Berger, Axel Meier, Margitta Kaps, Christoph Rieß und als Nachrücker Jochen Göhler-Jetschmann.

Mitglied in allen Vereinen

Rückwarth lebt seit seiner Kindheit in Lathwehren. Die 529 Einwohnerinnen und Einwohner kennt er fast alle persönlich. „Die Zugezogenen zumindest vom Sehen, die Einheimischen alle mit Namen“, erklärt er. Für ihn als Ortsbürgermeister stehe der Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern stets im Vordergrund.

Deshalb sei es für ihn auch selbstverständlich, in allen örtlichen Vereinen Mitglied zu sein. „Ich bin bei der Feuerwehr, im Tischtennisverein, beim DRK, dem Männergesangsverein, dem Gymnastikklub und im Sozialverband“, zählt er auf. Bei allen Vereinen würde es sich um eine passive Mitgliedschaft handeln. Das Ehrenamt als Ortsbürgermeister sieht der Energieanlagenelektriker ziemlich entspannt. „Es ist ein kleiner Ort, ich werde immer angesprochen, wenn ich unterwegs bin, aber anstrengend ist das nicht.“

Unbürokratische Ortsratsaktivitäten

Ortsratssitzungen gibt es in Lathwehren nur, so der Ortsbürgermeister, wenn es Vorgaben von der Stadtverwaltung gibt, oder Informations- und Beschlussvorlagen anliegen. Außerhalb der Sitzungen gestaltet sich das Miteinander der Ortsratsmitglieder problemlos und unkompliziert. „Da gibt es auch mal das eine oder andere Gespräch auf der Straße“, versichert Rückwarth. Zusätzlich würde man sich ganz unbürokratisch über eine Whats App-Gruppe verständigen und sich auf Zuruf treffen.

Blickt Rückwarth auf die vergangenen 15 Jahre zurück, dann waren immer wieder Straßensanierungen Thema im Ort. „Schlaglöcher, die im Winter entstehen, sind immer ein Problem“, erklärt er. Besonders erleichtert sei er über das Tempolimit von 30 Stundenkilometern, das sich mittlerweile auf den kompletten Ort beziehe.

Bauplätze in Lathwehren

Für die neue Amtszeit steht die Beschaffung von Bauland an. „Viele Lathwehrener, die Familien gründen, wollen hier im Ort bleiben“, erklärt der Ortsbürgermeister. Nun sei es wichtig, dass man sich innerorts darüber einige, Flächen aussuche und gemeinsam mit der Stadt die Baugebiete ausschreibe.

In Rückwarths Fokus steht auch weiterhin das Dorfgemeinschaftshaus. „In der letzten Wahlperiode wurde eine neue Küche eingebaut“, sagt er. Eigentümer des Gebäudes ist die Stadt Seelze, die Verwaltung und die Vermietung liegt jedoch in der Obhut des Ortsrates. Als Nächstes sollen dort die Terrasse neu gepflastert und ein barrierefreier Zugang ermöglicht werden. „Wir möchten auch behindertengerechte Toiletten“, sagt Rückwarth.

Der Ortsbürgermeister ist auch verantwortlich für den jährlichen Veranstaltungskalender. Alle Termine der örtlichen Vereine werden darin gebündelt. „Für 2022 steht allerdings noch nichts drin“, bedauert er. Denn alle würden sich aufgrund der Pandemie noch mit der Planung zurückhalten.

Von Heike Baake