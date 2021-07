Seelze

Wohin die diesjährigen Spenden fließen, das hatte der Ortsrat zum großen Teil bereits beschlossen, als die Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz noch in weiter Ferne lag. „Da hatten wir noch eine heile Welt“, sagt Ortsbürgermeister Alfred Blume. Die Mitglieder des Ortsrates reagierten jetzt auf die aktuelle Lage und entschieden, für die „Aktion Deutschland hilft“ eine Summe in Höhe von 3000 Euro zu spenden.

Es sei die Aufgabe des Ortsrates, sich zu kümmern. Auch wenn es sich nicht um riesige Summen handeln würde, könne damit vielleicht ein Zeichen gesetzt werden. „Es gab innerhalb des Ortsrates keine Diskussion, von allen Seiten gab es dafür Zustimmung“, sagt Ortsratsmitglied Ralf Marter. Auch bei allen weiteren Sachspenden waren sich die Mitglieder einig.

Unterstützung für Seelze-Süd

Bereits im vergangenen Jahr sorgte der Ortsrat dafür, dass der Spielplatz in Seelze-Süd eine Tischtennisplatte erhielt. „Aber auch die Kernstadt sollte eine erhalten, sie ist mittlerweile bestellt und wird im Bürgerpark aufgrund der langen Lieferzeit in zwei Monaten aufgestellt“, erklärt Blume. Beide Tischtennisplatten seien aus Beton, würden über ein Stahlnetz verfügen und seien wetterfest. „Ihre Stabilität verhindert auch jeglichen Vandalismus“, versichert Marter.

Schon länger hatte der Ortsrat geplant, eine Weihnachtsbeleuchtung für Seelze-Süd zu verwirklichen. Nun würden dafür 1000 Euro investiert. „Seelze-Süd ist einmal entwickelt worden, um die Kernstadt zu stärken“, erklärt Blume die Spendenentscheidung.

Auch in diesem Jahr konnte sich die Bertold-Brecht-Schule während ihrer Müllsammelaktion auf die Unterstützung des Ortsrates verlassen. Der versorgte die 140 Kinder mit Greifern sowie Mülltüten und übernahm alle erforderlichen Absprachen mit dem Bauhof.

„Es hat alles zügig geklappt, das werden wir im nächsten Jahr wiederholen“, so Blume.

Von Heike Baake