Seelze

Ortsbürgermeister Alfred Blume und sein Stellvertreter Werner Brzuska haben eine Tischtennisplatte in Seelze-Süd offiziell in Betrieb genommen, wenn auch ohne Schläger und Ball. Der Ortsrat hatte das rund 2000 Euro teure Spielgerät mit Steinplatte, einem Aluminiumgitter als Netz und Ständern aus Beton für die Spielanlage des Neubaugebietes an dem Weg Am Markt finanziert. Die Beschaffung habe dann die Stadtverwaltung übernommen, weil sie einfach die besseren Kontakte zu Spiel- und Sportplatzausstattern habe, sagte der Ortsbürgermeister. Ursprünglich hätte die Platte schon längst da sein sollen. Doch die Lieferzeit sei länger als gedacht gewesen. Wegen der robusten wetterfesten Ausstattung könne die Tischtennisplatte ganzjährig genutzt werden.

Lesen Sie auch

Kernstadt soll auch eine Platte bekommen

„Wir wollten ein Signal geben“, sagte Blume. Nächstes Jahr solle auch die Kernstadt eine Tischtennisplatte vom Ortsrat erhalten. „Wir versuchen immer, an beide Seiten des Kanals zu denken“, spielte der Ortsbürgermeister auf die Lage des Neubaugebietes an. Die Platte sei bewusst in der Zone aufgestellt worden, in der sich Erwachsene und Kinder an den Geräten ausprobieren können. Die Anlage in Seelze-Süd werde gut genutzt, sagte Blume. Und die Tischtennisplatte passe auch gut in die Corona-Zeit, weil zumindest bei zwei Spielern die Abstandsregel gut eingehalten werden könne.

Von Thomas Tschörner