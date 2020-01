Rettung einer Kuh aus der Leine bleibt unvergessen

Gümmer

Insgesamt 14-mal wurde die Ortsfeuerwehr Gümmer im vergangenen Jahr gerufen. Dabei gehörten Brand- und Hilfeleistungen, Verkehrssicherung und Einsatzübungen zu ihren Aufgaben, zieht Ortsbrandmeister Dennis Hannemann bei der Jahresversammlung Bilanz. „Besondere Erwähnung fand der Einsatz bei einem schweren LKW-Unfall auf der Bundesautobahn A 2“ berichtet Pressewart Benjamin Kiriakou. Aber auch die Bergung einer Kuh aus der Leine, die die Einsatzkräfte vor außergewöhnliche Herausforderungen stellte, bleibt für alle Beteiligten unvergesslich. Die Kuh war beim Versuch zu trinken in die Leine gefallen und kam allein nicht mehr heraus. Im Zuge der Rettungsaktion musste sie mit Gurten und einem Trecker aus dem Wasser gezogen werden.

Insgesamt leisteten die Feuerwehrmänner 3164 ehrenamtliche Stunden, die auch die Teilnahme an Lehrgängen einschließen, konnte der Ortsbrandmeister im bis auf den letzten Platz gefüllten Saal des Restaurants Zollkrug vermelden. Die Ortsfeuerwehr zählt derzeit 315 Mitglieder, die sich in Aktive und fördernde Mitglieder aufteilen. Unter den 36 Aktiven engagieren sich auch acht Frauen, unter den Jugendlichen der Jugendfeuerwehr drei Jungen und ein Mädchen. Die Kinderfeuerwehr teilt sich auf in vier Mädchen und sieben Jungen. „Darüber hinaus können wir uns in Gümmer über 16 Alterskameraden und eine Alterskameradin freuen“, ergänzt der Pressewart.

Kinder- und Jugendarbeit im Fokus

Der Ortsbrandmeister beleuchtete in seiner Ansprache auch die Altersstruktur der aktiven Feuerwehrmitglieder, die bei 30,5 Jahren liegt. Der Anteil der Aktiven, die bereits in der Jugendfeuerwehr waren, liegt bei 80 Prozent. Der Ortsbrandmeister zeigte sich erfreut darüber, dass zwei Kameraden seit der Kinderfeuerwehr dabei sind und verwies damit auf den großen Stellenwert der Arbeit mit Kindern. „Im vergangenen Jahr organisierten wir ein großes Zeltlager am Südsee-Camp“, berichtet Kiriakou. Auch in diesem Jahr soll die Kinder- und Jugendarbeit im Fokus stehen.

Mit einer Gruppengröße von elf Kindern kann Kinderfeuerwehrwart Nils Lindner Spiele und Aktionen rund um das Thema Brandschutz sehr gut gestalten, erklärt der Pressewart. Um neue Richtlinien zu erfüllen, die ein effektives Arbeiten gewährleisten sollen, musste die Ortsfeuerwehr aber auch Neuanschaffungen von Geräten tätigen und ein Löschfahrzeug umgestalten. Dazu gehörte auch ein Druckbelüfter, um verrauchte Räume schnell und effektiv zu lüften.

Großes Feuerwehrfest im Juli

Nun blicken alle Mitglieder der Ortsfeuerwehr auf das im Juli geplante Feuerwehrfest, das für Sonnabend und Sonntag, 18. und 19. Juli, terminiert ist. Mit einem großen Festzelt, einem bunten, abwechslungsreichen Programm und Hubschrauberrundflügen will die Ortsfeuerwehr viele Gäste aus Gümmer und der Umgebung begrüßen. Die Rundflüge sind für Sonnabend geplant. Für 45 Euro pro Person können die Passagiere dann für sechs bis acht Minuten einen Blick aus dem Helikopter auf Gümmer werfen. Karten im Vorverkauf gibt es bei Michael Deseniss unter Telefon (01 72) 5 15 19 94, Rene Zingel unter Telefon (01 76) 21 12 99 64 und Maik Sonntag unter Telefon (01 78) 9 17 24 28. Bei dem Feuerwehrfest werden dann auch alle Beförderungen und Ehrungen vorgenommen, sagt Kiriakou.

Von Heike Baake