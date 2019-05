Dedensen

Aus bislang ungeklärter Ursache sind am Dienstag gegen 23.10 Uhr an der Straße Am Biotop/Ecke Neue Wiesen eine Gartenlaube sowie ein angrenzender Holzstapel und eine Hecke in Brand geraten, berichtet Dedensens Feuerwehrsprecher Arend Kokomüller. Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Dedensen und Seelze mit insgesamt fünf Fahrzeugen und einem Anhänger. Ein Trupp sei in der Laube unter Atemschutz gegen das Feuer vorgegangen, während ein weiterer Trupp von außen die Dachhaut mit Brechwerkzeug und Einreißhaken öffnete, um die Dachbalken löschen zu können. So habe eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert werden können.

Feuerwehrleute aus Dedensen und Seelze haben das Feuer schnell unter Kontrolle. Quelle: Feuerwehr

„Nachdem in einer Suche mit der Wärmebildkamera weitere Glutnester entdeckt und gelöscht wurden und die Laube durch den Überdruckbelüfter rauchfrei war, war der Einsatz für die beiden Ortsfeuerwehren gegen 2 Uhr beendet“, teilte Kokemüller mit. Der Kriminaldauerdienst der Polizei habe noch in der Nacht die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Schadenshöhe ist noch unklar.

Von Thomas Tschörner