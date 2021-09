Dedensen

Die Mitglieder der Ortsfeuerwehr Dedensen haben im Jahr 2020 rund 3000 Dienst- und Einsatzstunden geleistet und 30 Einsätze absolviert. Wie auch in den vergangenen Jahren galt es, mehr Hilfeleistungen als Brände abzuwickeln: 23 Technische-Hilfeleistungen, vier Brandeinsätze und drei sonstige Anforderungen stehen in der Bilanz von Ortsbrandmeister Rene Corterier. Trotz der Corona-Pandemie sei die Mitgliederzahl in allen Abteilungen mit insgesamt 228 gehalten worden (2019: 227).

Verkehrswege sind ein Schwerpunkt

Rund 40 Prozent der Einsätze leisteten Dedensens Feuerwehrleute auf der Bundesautobahn 2, der Bundesstraße 441, dem Mittellandkanal oder den Schienen der Deutschen Bahn. Drei Einsätze hob Corterier in seinem Rückblick besonders hervor: Am 22. April gab es einen tödlichen Unfall auf der A 2, nachdem ein Auto mit einem Lastwagen kollidiert war. Dabei wurde der Autofahrer so schwer verletzt, dass er vor Eintreffen der Einsatzkräfte verstarb. Am 22. September verunglückte ein SUV in einer Tempo-30-Zone und blieb auf dem Dach liegen. „Der verletzte Fahrer wurde durch einen Soldaten vorbildlich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte versorgt“, sagte Corterier. Auch die obligatorische Tierrettung „Reh im Kanal“ sei im November 2020 von den ehrenamtlichen Helfern zu bewältigen gewesen.

Besondere Angebote während der Corona-Zeit

Die Corona-Pandemie hat auch der Ortsfeuerwehr zu schaffen gemacht – vor allem, weil viele gewohnte Aktivitäten nicht mehr aufrecht erhalten werden konnten. Sowohl die Kinder- und Jugendfeuerwehr als auch die Einsatzabteilung hätten deshalb verschiedene Angebote wie Online-Ausbildungen entwickelt, um die freie Zeit zu überbrücken, sagte Corterier. Der Vorsitzende des Ausschusses für Ordnung und Soziales, Gerold Papsch, dankte in seinen Grußworten den Einsatzkräften für ihr Engagement, auch während der Corona-Pandemie. „Durch die Autobahn erlebt ihr sehr belastende Einsätze. Herzlichen Dank, dass ihr bereit seid, diese abzuarbeiten“, sagte Papsch. Ralf Hantke, Leiter des Polizeikommissariats Seelze, war erstmals Gast auf der Hauptversammlung und hob die gute Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und Polizei hervor. „Wir ziehen an einem Strang und verfolgen stets die selben Ziele“, resümierte Hantke.

Ehrungen und Beförderungen für verdiente Mitglieder

Zum Schluss der Versammlung standen Ehrungen und Beförderungen auf der Tagesordnung: In Abwesenheit wurden Helmut Gümmer für seine 60-jährige Mitgliedschaft und Axel Domeyer für seine 50-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr das Ehrenzeichen des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen verliehen. Manfred Runge und Carmelo Noto Millefiori erhielten ebenfalls in Abwesenheit die Auszeichnung für 25-jährige fördernde Mitgliedschaft. Nach erfolgreicher Ausbildung im Feuerlöschwesen wurden Anton Vetter zum Feuerwehrmann, Aaron Lehnert und Maximilian Schalkwoski zum Hauptfeuerwehrmann und Janina Heine zur Hauptfeuerwehrfrau befördert.

Janina Heine leitet die Kinderfeuerwehr

Arend Kokemüller wurde als Schriftwart und Rainer Edlich als Kassenwart im Amt bestätigt. Janina Heine leitet künftig die Kinderfeuerwehr Dedensen und Alexander Heimann übernimmt die stellvertretende Leitung. Christian Widdel wurde zum neuen Gerätewart gewählt. Fabian Prahl ist neu in der Funktion des Atemschutzgerätewartes.

Pastorin Gundula Rudloff, hier im Gespräch mit Ortsbrandmeister Rene Corterier, feierte zu Beginn der Versammlung einen Gottesdienst mit den Feuerwehrleuten. Quelle: Feuerwehr

Pastorin feiert Gottesdienst mit Feuerwehr

Zu Beginn der Versammlung feierte Dedensens neue Pastorin Gundula Rudloff einen Gottesdienst mit den Feuerwehrleuten. Nach einer kleinen Andacht in der Fahrzeughalle stand sie anschließend im Freien für Gespräche zur Verfügung, bevor die reguläre Tagesordnung begann.

Von Thomas Tschörner