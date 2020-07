Seelze

Zu ihrer vierten Sommertour wollen Seelzes Ortsbürgermeister Alfred Blume und sein Stellvertreter Werner Brzuska aufbrechen. Es ginge darum, einige Orte der Kernstadt tiefer zu betrachten und Hinweise zu sammeln, sagte Blume. Wo Änderungen möglich seien, könnten diese auch in Angriff genommen werden. „Und wir wollen den Kontakt zu den Menschen fördern“, ergänzt Brzuska.

Spielplätze werden unter die Lupe genommen

Auftakt der Rundgänge ist am Donnerstag, 30. Juli. Thema des Tages sind die sechs Spielplätze der Kernstadt und der Bolzplatz am Bürgerpark, die alle zu Fuß erreichbar sind. „Ich habe zwar noch keine wilden Anrufe bekommen, dass dort alles vermüllt ist“, sagte Blume. Er hoffe deshalb, dass die Spielplätze in Sachen Müll weiter unauffällig bleiben. Es könnte aber auch sein, dass es Wünsche für bestimmte Geräte oder eine andere Aufteilung gebe. Treffpunkt ist um 14 Uhr auf dem Platz vor dem Alten Krug. Blume betont, dass er und Brzuska bei dem Rundgang jederzeit ansprechbar seien.

Förderung für Ehrenamtliche

Am Freitag, 7. August, steht ab 10 Uhr in Flügels Restaurant ein Dankeschön-Frühstück für Vertreter von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst auf dem Programm. Blume, als langjähriger Ortsbrandmeister von Seelze, Ehrenortsbrandmeister und ehrenamtlich nach wie vor Leiter der Technischen Einsatzleitung Region Hannover mit den Herausforderungen vertraut, verweist auf die besonderen Belastungen der Einsatzkräfte während der Corona-Pandemie. Dabei werde auch eine Geldspende für den Wiedereinstieg der Ehrenamtlichen übergeben, die coronabedingt ihren Ausbildungs- und Übungsbetrieb längere Zeit ruhen lassen mussten.

Nahversorger für Seelze-Süd ist weiter Thema

Die Tour geht am Sonnabend, 8. August, in Seelze-Süd weiter, wo um 11 Uhr Treffpunkt an der blauen Bank am Parkplatz in der Nähe des Seniorenzentrums An den Grachten ist. „Schon bei unserem ersten Gespräch war der Nahversorger ein wichtiges Anliegen der Bürger“, sagt Brzuska. Dies werde wohl auch in diesem Jahr so sein. Immerhin sei Seelze-Süd Jahr für Jahr aufgewertet worden, sagt Blume. Nach den bereits gebauten Kindertagesstätten sei für das Neubaugebiet mittlerweile auch eine Schule vorgesehen. Mit dem in Planung befindlichen vierten Bauabschnitt sei auch die Chance für die Ansiedlung eines Supermarktes deutlich gestiegen.

Baulücken sind überwiegend geschlossen

Um die Lückenbebauung in der Kernstadt geht es am Dienstag, 11. August. „Wenn man Wohnraum braucht, muss man auch den Platz dafür zur Verfügung stellen“, sagt der Ortsbürgermeister. Mittlerweile seien fast alle Lücken geschlossen. Geplant sei noch ein Mehrfamilienhaus an der Goltermannstraße/Ecke Hannoverscher Straße. „Wir wollen die Stimmung der Seelzer aufnehmen“, sagt Blume. Der Rundgang startet um 11 Uhr am Alten Krug.

Anbindung für Seelze-Süd

Um Seelze-Süd geht es noch einmal am Donnerstag, 13. August. Start ist um 11 Uhr am Alten Krug. „Wir wollen uns mit der Anbindung von Seelze-Süd beschäftigen“, erklärt Blume. Von Seelzes Innenstadt könne das Neubaugebiet über die Heimstättenbrücke auch zu Fuß schnell erreicht werden. Dennoch gebe es einiges zu verbessern. Als Beispiel nennt Blume einen Radweg zwischen Seelze-Süd und Döteberg, der noch fehle.

Parkanlagen bilden den Abschluss der Rundgänge

Die diesjährige Sommertour endet am Montag, 17. August, mit einer Besichtigung der Parkanlagen. Neben dem Bürgerpark in der Nähe der Kristall-Therme rechnen die Ortsbürgermeister auch den kirchlichen Friedhof neben dem Rathaus und den städtischen Friedhof am östlichen Ortsrand dazu. Neben Erholungsmöglichkeiten für Ruhesuchende und Spaziergänger können etwa die Friedhöfe auch als Abkürzungen genutzt werden. „Wer vom Wehrberg aus über die Bredenbeeke und den städtischen Friedhof geht, ist schnell am Einkaufszentrum an der Hannoverschen Straße“, sagt Brzuska. Treffpunkt zu diesem Rundgang ist um 11 Uhr am Alten Krug.

Von Thomas Tschörner