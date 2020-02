Der Seelzer Brotkorb kämpft weiter gegen einen Beschluss des Rates der Stadt Seelze, wonach die Einrichtung in ihren neuen Räumen an der Schillerstraße einen separaten Eingang erhalten soll. Der Ausschuss für Ordnung und Soziales vertagte eine Entscheidung und will in einer Sondersitzung erneut beraten.