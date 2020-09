Letter

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ist am Sonntag gegen 2.30 Uhr ein Opel in der Lange-Feld-Straße in Letter nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, berichtet die Polizei. Am Straßenrand kollidierte der Opel mit einem dort geparkten Ford. Der 19-jährige Fahrer aus Seelze wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An den beiden Autos entstand erheblicher Schaden, dessen Höhe die Polizei noch nicht nennen kann.

Von Thomas Tschörner