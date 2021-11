Seelze

Der Seelzer Brotkorb, der Bedürftige mit Lebensmitteln versorgt, hat mit Oliver Wehse einen neuen ersten Vorsitzenden. Neben ihm wurden auf der Mitgliederversammlung auch Christiane Heller als stellvertretende erste Vorsitzende, Juliane Köseler als zweite Vorsitzende und Gabriele Karp als Kassenwartin gewählt. Mit seiner Wahl ändere sich nicht viel, erklärt Wehse, denn er habe nach dem Ausscheiden des damaligen Vorsitzenden die meisten Prozesse in den vergangenen zwei Jahren begleitet. Besonders während des Sponsorings habe er sich seit dieser Zeit eingebracht.

Seit 2010 engagiert sich Wehse bereits ehrenamtlich im Brotkorb und setzt sich nahezu täglich für den Verein ein. Als Vorsitzender habe er auch einige neue Pläne, die er verwirklichen möchte. „Wichtig ist mir, das Image des Brotkorbs zu verbessern und dafür zu sorgen, dass er in die Bestandswelt der Seelzer Vereine integriert wird“, erklärt der Vorsitzende. Auch sehe er es als eine seiner zukünftigen Aufgaben, neue Mitglieder zu finden, die sich einmal in der Woche engagieren. Mit Einverständnis ihrer Eltern könnten sich sogar Jugendliche im Alter ab 14 Jahren einbringen.

Auf Plastiktüten verzichten

Nachhaltigkeit stehe auch weiterhin im Fokus des Vereins, berichtet der erste Vorsitzende. Seit Mai ist beim Brotkorb bereits ein Pedelec als Lastenfahrzeug im Einsatz, und im Juli konnten sich die Ehrenamtlichen über ein neues Elektrofahrzeug freuen. „Wir haben da nicht so viele positive Stimmen geerntet, manche Bürgerinnen und Bürger haben diese Anschaffungen negativ gesehen“, erinnert sich Wehse. Wichtig sei es dabei aber zu wissen, dass der Brotkorb als spendenbasierter Verein die sachgebundenen Spenden auch zweckgebunden einsetzen müsse.

In Sachen Nachhaltigkeit sucht der Vorsitzende derzeit nach einer alternativen Möglichkeit, um die Plastiktüten bei der Lebensmittelausgabe zu ersetzen. „Bei Brot und Brötchen haben wir bereits auf Papiertüten umgestellt, bei Eiern werden Mehrwegboxen verwendet“, berichtet er. Mittlerweile sei es für die Kunden auch zur Selbstverständlichkeit geworden, für Kuchen eigene Behälter mitzubringen.

Aktionen bis Jahresende

Probleme bereiten dem Vorsitzenden und seinem Vorstandsteam allerdings die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Ausgaben. „Wir haben einen immensen Bedarf an Desinfektionsmitteln, Handschuhen und FFP2-Masken“ erklärt Wehse. Die Ausgaben dafür seien explodiert, das Geld würde an anderer Stelle fehlen.

Bis zum Jahresende stehen noch einige Aktionen an, bei denen die Brotkorb-Mitarbeiter durch den Verkauf die Vereinskasse auffüllen wollen. „Wir sind an acht Tagen bei dem Weihnachtszauber des Vereins für Handel und Gewerbe in Seelze dabei“, sagt Wehse. Verkauft würden dort neben selbst gemachten Marmeladen auch Adventsgestecke und Gebasteltes. Und am 12. und 19. Dezember gibt es, ergänzt er, im Gemeindehaus der St. Martinkirchengemeinde gegen eine Spende eine warme Suppe. „Wir wollen den Menschen helfen, diese Motivation treibt die Ehrenamtlichen beim Brotkorb an“, sagt Wehse. Dankbar sei er für die vielen ehrenamtlichen Helfer, ohne die der Verein nicht existieren könnte.

Von Heike Baake