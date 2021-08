Seelze

In Kostümen nach historischen Vorbildern will die Gruppe „Die Zeitreisenden aus Seelze“ den Biergarten HochSaison in Seelze erstmals zur Bühne machen. Am Freitag, 27. August, will Reitergeneral Michael von Obentraut, gespielt von Schauspieler Rainer Künnecke, ab 19 Uhr zusammen mit rund 20 weiteren Darstellern und dem Publikum in das Jahr 1625 abtauchen. Der Eintritt zur Obentraut-Zeitreise ist frei.

Darsteller machen Biergarten zur Bühne

„An verschiedenen Schauplätzen erleben die Zuschauer spannende und unterhaltsame Szenen aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges in und rund um Seelze“, heißt es in der Ankündigung der Stadt Seelze. Begegnungen mit zänkischen Bauern, einer schwärmenden Edeldame und dem fahrenden Volk gehören ebenso dazu wie das Zusammentreffen mit dem legendären Reitergeneral Michael von Obentraut. Der ließ im Jahr 1625 in einer Schlacht bei Seelze sein Leben.

Reitergeneral Michael von Obentraut (Rainer Künnecke, Mitte) und seine Zeitreisenden laden zu ihrer Obentraut-Zeitreise in den Biergarten HochSaison ein. Quelle: Kevin Quadt

Ensemble unternimmt humorvolle Zeitreise

Die nach Angaben der Veranstalter teils tiefgründige aber meist sehr heitere und humorvolle Zeitreise unterhält mit Einblicken in die Geschichte, mit zeitgemäßer Musik und mit originellen aktuellen Bezügen. Nach dem coronabedingten Ausfall der gewöhnlich als offener Theaterspaziergang durch den Bürgerpark Seelze konzipierten Obentraut-Zeitreise im vergangenen Jahr freuen sich die Darsteller, ihr Stück nun an einem neuen Ort zeigen zu können.

Bei freiem Eintritt erhält das Publikum spannende und auch amüsante Einblicke die Zeit um 1625 in Seelze. Quelle: Kevin Quadt

Stadtmarketing und Pfadfinder kooperieren

Unter anderem mit seinem klaren abgegrenzten Areal, der Möglichkeit einer Zugangskontrolle und der Bestuhlung ist der Biergarten HochSaison nach Ansicht der Organisatoren bestens geeignet, die Aufführung unter den aktuellen Bedingungen zu zeigen. Die Obentraut-Zeitreise wird vom Stadtmarketing der Stadt Seelze in Zusammenarbeit mit dem Verband Christlicher Pfadfinder (VCP) Lohnde ausgerichtet.

Schauspieler bereiten sich mit Workshop vor

Schauspieler Rainer Künnecke und Theaterpädagogin Sonja Thöneböhn begleiten und unterstützen die rund 20 Laiendarsteller der Gruppe „Die Zeitreisenden aus Seelze“. Die haben sich in einem dreitägigen Workshop sowie bei einer Generalprobe auf ihren Auftritt vorbereitet. Eindrücke von der Obentraut-Zeitreise vermittelt ein Trailer auf dem Youtube-Kanal der Stadt Seelze, der unter dem Suchbegriff „Obentraut Zeitreise“ sowie direkt auf der Seite https://www.youtube.com/user/stadtseelze verfügbar ist. Zahlreiche weitere Szenen der Zeitreisenden sind auf dem Youtube-Kanal der „Zeitreisenden“ zu sehen und ebenfalls unter dem Suchbegriff „Obentraut Zeitreise“ leicht zu finden.

Auf aktuell geltende Bestimmungen achten

Anmeldungen für die rund eineinhalbstündige Aufführung am Freitag, 27. August, um 19 Uhr im Biergarten HochSaison, Marienwerderallee 3, nehmen die Zeitreisenden per E-Mail an obentraut_zeitreise@freenet.de entgegen. Die Obentraut-Zeitreise erfolgt entsprechend den an diesem Tag geltenden Abstands- und Hygieneregeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie.

Das sind die weiteren Termine der Sommerkultur Musik, Theater und vieles mehr können Besucher in den nächsten Wochen bei der Sommer-Kultur im Biergarten HochSaison im Bürgerpark Seelze erleben. In die Rolle des Serienmörders Fritz Hamann schlüpft Schauspieler Rainer Künnecke am Freitag, 20. August, um 19.30 Uhr. Künnecke stellt Fritz Haarmann auf beeindruckende und auch verstörende Weise dar und erzählt dessen Lebensgeschichte von der Kindheit bis zur Hinrichtung. Der Eintritt kostet 15 Euro. Karten sind im Vorverkauf bei Petri & Waller, Hannoversche Straße 13a, in Seelze unter Telefon (05137) 89 990 erhältlich. Bei Regen findet die Vorstellung im Veranstaltungszentrum Alter Krug, Hannoversche Straße 15a, statt. Mit einem bunten Bühnenprogramm stellt sich Seelze am Sonntag, 5. September, von 10 bis 18 Uhr beim Entdeckertag der Region Hannover vor. Beteiligte aus Seelze und Umgebung präsentieren eine Mischung aus Musik, Gesang und unterhaltsamem Schauspiel – unter anderem gestaltet von Gruppen der Musikschule Seelze, Reitergeneral Michael von Obentraut sowie Darstellern der Zeitreisenden aus Seelze. Der Eintritt ist frei.

Vorsorglich bitten die Organisatoren alle Geimpften und von dem Virus Genesenen darum, ihren entsprechenden Nachweis mitzubringen und bei Bedarf bei der Einlasskontrolle vorzulegen. Ob alle übrigen Besucher einen tagesaktuellen negativen Corona-Schnelltest mitbringen müssen, richtet sich nach der tagesaktuell gültigen Regelung. Dies gibt die Stadt Seelze rechtzeitig bekannt.

