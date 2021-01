Seelze

Das Buch „ Michel Obentraut“ von Harry Vosberg ist noch verfügbar. „Ein paar Exemplare gibt es noch“, sagt Evelyn Werner, Vorsitzende der Bürgerstiftung. Werner hatte die 368 Seiten starke Neuauflage Ende 2016 präsentiert, für die sie mit ihrem Mann Knut als Herausgeber fungierte. Das Original von Vosberg war etwa 100 Jahre zuvor erschienen und seit vielen Jahren nur noch antiquarisch erhältlich. Die vom Ehepaar Werner herausgegebene Auflage von 1000 Stück war von einem Spender finanziert worden, der Verkaufspreis von 9,90 Euro kommt komplett der Bürgerstiftung zugute. In dem Buch geht es um den Reitergeneral Michael von Obentraut (1574 bis 1625) aus dem Dreißigjährigen Krieg (1618 bis 1648), der in Seelze ums Leben kam. Die Stadt nutzt Obentraut als zentrale Figur ihres Marketings.

Roman in Buchhandlung erhältlich

Bürgermeister Detlef Schallhorn hatte von dem historischen Roman, dessen letztes Kapitel in Seelze spielt, 100 Stück zum Verschenken abgenommen. Die Gruppe der Zeitreisenden, die bei diversen Anlässen mit Obentraut-Darsteller Rainer Künnecke auftritt und einmal im Jahr mit der Obentraut-Zeitreise ein großes Spektakel im Bürgerpark auf die Beine stellt, habe das Buch ebenfalls im Gepäck. Zusätzlich lägen immer einige Exemplare im Heimatmuseum aus. Zudem habe auch die Rittergilde aus Obentrauts Heimatstadt Stromberg einige Bücher erhalten. Auch die Buchhandlung Petri & Waller in Seelze und die Bürgerstiftung selbst verkaufen den Roman. Bestellungen seien hier per E-Mail an vorstand@buergerstiftung-seelze.de möglich.

Von Thomas Tschörner