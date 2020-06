„Hinter dem Durchschnitt“: Nur ein Viertel aller Bushaltestellen in Seelze ist barrierefrei

Seelze

Von insgesamt 126 Haltepunkten, an denen Menschen in Seelze in Busse ein- und aussteigen, sind bislang nur 33 barrierefrei ausgebaut. Das geht aus dem Nahverkehrsplan 2020 hervor, den die Region Hannover den Kommunen vorgelegt hat. Das mehr als 100 Seiten starke Dokument betrachtet den Zustand des öffentlichen Nahverkehrs – Stand 2018. Die Kommunen sollen dazu Stellung nehmen. Mit einem Anteil von nur 26 Prozent barrierefrei erreichbaren Haltestellen landet Seelze im Vergleich mit den anderen Kommunen auf den hinteren Rängen.

Viele Menschen profitieren

„Das muss zügig angegangen werden“, sagt Sylvia Böhme, die Behindertenbeauftragte der Stadt Seelze. Von einer Barrierefreiheit profitierten nicht nur Menschen mit einer Behinderung, sondern auch Senioren mit Rollatoren und Eltern mit Kinderwagen. Ein barrierefreier Umbau bedeutet konkret, dass die Haltestellen stufenfrei erreichbar sind. Zudem haben sie Leitsysteme für Blinde, eine befestigte Wartefläche und einen etwa 16 Zentimeter hohen Bordstein, um ohne Hindernis ins Innere des Busses zu gelangen.

Künftig sollten alle Haltestellen in der Region diesen Standards entsprechen, schreibt die Region Hannover im Nahverkehrsplan. Ausnahmen bestünden bei Haltestellen, die nur wenig genutzt werden oder abseits liegen.

Ziel: Eine Haltestelle pro Ortsteil

Doch der Umbau benötigt Zeit. In einem ersten Schritt hat die Region als Bauherrin für die Haltestellen das Ziel genannt, mindestens eine Haltestelle pro Ortsteil barrierefrei auszubauen. Für Seelze ist das dringend nötig, denn bislang sind nur vier von insgesamt elf Ortsteilen ohne Hindernisse erreichbar. Schlechter ist die Quote nur in Langenhagen – dort sind es drei von elf Ortsteilen.

„Insgesamt entsteht der Eindruck, als spiele Seelze trotz höchster Bevölkerungszuwächse nur eine untergeordnete Rolle im Nahverkehrsplan“, sagt Thorsten Massinger von der Dedenser SPD. Dies spiegele sich auch im sehr verbesserungswürdigen Ist-Zustand wider.

„ Seelze liegt im Vergleich hinter dem Durchschnitt aller Umlandkommunen“, heißt es auch auf Anfrage aus der Fachabteilung für Straßen der Stadt Seelze. „Es besteht ein großes öffentliches Interesse am weiteren barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen.“

15 Halte werden umgebaut

Allerdings hat sich seit Ende 2018 einiges getan. Sechs Haltestellen in Harenberg und Dedensen hat die Stadt Seelze im vergangenen Jahr umgerüstet, für 2020 stehen weitere 15 auf dem Zettel, darunter mehrere Haltestellen in Letter, die stark frequentierte Haltestelle vor dem Alten Krug, sowie Halte in Dedensen, Almhorst und Lathwehren. Den Umbau dieser Haltestellen zahlt die Region Hannover.

Stadtverwaltung und Region seien dabei, die Planungen abzustimmen, heißt es aus dem Rathaus. Der Baubeginn ist für die zweite Jahreshälfte vorgesehen.

Nachholbedarf in der gesamten Region Hannover

Tatsächlich sind in der gesamten Region Hannover erst 35 Prozent der rund 3650 Bushaltepunkte barrierefrei erreichbar. Gemeinsam mit den Kommunen wollte die Region bis 2022 die Marke von 100 Prozent erreichen. Daraus wird aber nichts. „Wir werden weitere Jahre in Anspruch nehmen“, ist im Nahverkehrsplan zu lesen. Durchschnittlich würden pro Jahr 70 Haltepunkte ausgebaut – wenn die Kommunen mitmachten. Die Region schafft als Bauträger nur 16 bis 20 Haltestellen im Jahr.

Der Umbau der Haltestellen sei das eine, sagt Behindertenbeauftragte Böhme. „Die Busfahrer nehmen nur Elektrorollstühle mit. Menschen, die etwas größere E-Scooter fahren, werden stehengelassen.“ Erst im Mai hatte die Seelzerin Sandra Schauperl berichtet, dass sie mit ihrem E-Scooter immer einen Umweg von fünf Kilometern in Kauf nehmen müsse, um nach Hannover zu kommen.

Grüne machen auf Defizite aufmerksam

Wie viel Nachholbedarf in Seelze beim Thema Barrierefreiheit besteht, zeigt sich immer wieder. Im vergangenen September hatten die Grünen bei einem Rollstuhlspaziergang auf die zahlreichen Hindernisse für Rollstuhlfahrer, Senioren mit Rollatoren und Eltern mit Kinderwagen aufmerksam gemacht. Auch die defekten Aufzüge an der Heimstättenbrücke und dem Dedenser Bahnhof hatten für Unmut gesorgt.

SPD: Linie 700 soll wieder bis Wunstorf fahren Seit der Einführung der schnelleren SprintH-Busse im Dezember 2019 ist die Linie 700, die früher von Hannover Hauptbahnhof über Seelze bis zum ZOB Wunstorf führte, verkürzt worden. Sie fährt nur noch bis zum Haus der Vereine in Dedensen – zum Nachteil der Menschen in Dedensen und Gümmer, findet die SPD im dortigen Ortsrat. „ Dedensen hat traditionell eine große Bindung an Wunstorf“, schreibt Fraktionssprecher Thorsten Massinger. Ältere und eingeschränkte Menschen seien mit der Linie 700 zum Markt nach Wunstorf gefahren und hätten Arztbesuche und Alltagseinkäufe erledigt. In einem Antrag fordert Massinger die Stadtverwaltung daher auf, sich im Rahmen der Stellungnahme zum Nahverkehrsplan für die Wiederaufnahme der Verbindung zwischen Dedensen und Wunstorf einzusetzen. Auch der neue Endhaltepunkt der Linie 700 am Haus der Vereine sorge für Probleme. „Dort stehen in der Spitze bis zu fünf Busse, inklusive Schülerbeförderung, obwohl es dort nur einen Stellplatz gibt“, so Massinger. Die Situation vor Ort sei aus Sicherheitsgründen nicht länger hinnehmbar. „Der ZOB in Wunstorf eignet sich für derartigen Busverkehr ungleich besser.“

