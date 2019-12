Neuer Standort: Brotkorb besteht auf Nutzung des Haupteinganges

Seelze

Der Seelzer Brotkorb besteht darauf, nach dem Umzug den vorhandenen Eingang für die Räume im Erdgeschoss der Schillerstraße 2 nutzen zu können. Das hat jetzt der Vorsitzende André Meyer als Ergebnis der außerordentlichen Mitgliederversammlung mitgeteilt, an der sich 44 der 63 Mitglieder beteiligt hätten. Der Rat der Stadt Seelze hatte jedoch erst vor wenigen Tagen mit großer Mehrheit beschlossen, dass für den Brotkorb im Bereich der Garage ein neuer, separater Eingang geschaffen werden soll.

Vorsitzender sieht klaren Auftrag

Meyer spricht von einem klaren Votum der Mitglieder. Deshalb werde der Brotkorb jetzt versuchen, sein Konzept doch noch umsetzen zu können. Gleichzeitig werde sich die Einrichtung, die rund 650 Bedürftige mit Lebensmitteln versorgt, selbst auf die Suche nach geeigneten Räumen machen, kündigte der Vorsitzende an. Zwar gebe es in Seelze kaum verfügbare Immobilien, doch am Rewe-Markt an der Straße Brüggefeld stünden Geschäftsräume leer. „Die Stadt hatte schon einmal nachgefragt, doch da gab es bereits Interessenten für die Räume.“ Offenbar sei daraus aber nichts geworden, denn die Gewerberäume stünden nach wie vor leer.

Neuer Eingang für den Brotkorb geplant: Der Rat will einen separaten Eingang im Bereich der Garage schaffen. Quelle: Thomas Tschörner

Brotkorb will Bundespolitik einschalten

Von dem Entschluss der Mitglieder werde er Bürgermeister Detlef Schallhorn in Kenntnis setzen, sagte Meyer. Außerdem wolle der Brotkorb die Bundespolitik über die für Seelze zuständigen Abgeordneten einschalten und für sein Anliegen werben. Es ginge darum, öffentlichen Druck aufzubauen. Viel Zeit bleibt dem Brotkorb aber nicht: Für die Räume am Schulzentrum gibt es nur bis Ende April Bestandsschutz. Wenig Sinn sieht Meyer darin, sich mit der Seelzer Kommunalpolitik auseinanderzusetzen. Der Brotkorb-Vorsitzende, der auch Vorsitzender der Ratsfraktion von Die Linke ist, hatte die Kommunalpolitik kritisiert, nie mit dem Brotkorb gesprochen zu haben.

SPD kritisiert Schweigen von Meyer

Diese Kritik von Meyer weist die SPD scharf zurück. „Der Brotkorb hätte sich in Person seines Vorsitzenden rechtzeitig artikulieren müssen“, sagt SPD-Ratsherr Erhard Klein. Die Überlegungen, den Brotkorb an der Schillerstraße anzusiedeln, hätten bereits im September begonnen. Hintergrund sei die geplante Erweiterung des Schulzentrums Seelze, für die das bisherige Domizil des Brotkorbs, eine ehemalige Hausmeisterwohnung am Rande des Schulzentrums, abgerissen werden soll. „ Meyer hätte sich vielfältig einbringen können“, sagt Klein. Gerade weil der Brotkorb-Vorsitzende auch kommunalpolitisch aktiv sei, hätte er jederzeit das Wort ergreifen können – sowohl im Ortsrat Seelze als auch im Rat. Doch Meyer habe geschwiegen. Deshalb sei er froh, dass sein Ratskollege Heinrich Aller sich eingemischt habe. Auf Allers Initiative sei die Idee eines separaten Eingangs zurückzuführen, mit dem auch die Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) leben könne. Die WEG hatte durch die Kunden des Brotkorbs Nachteile für die Wohnungseigentümer befürchtet. Das Argument des Raumkonzepts lässt Klein nicht gelten: „Ein Raumkonzept muss man auch umstellen können.“ Meyer wiederum sieht einen separaten Eingang für die Brotkorb-Kunden als schäbig an. Die Menschen würden an den Rand verbannt. Schon aus diesem Grund sei dieser Plan abzulehnen.

Aller mahnt zur Eile

Aller ( SPD) verweist auf den gültigen Ratsbeschluss, der fraktionsübergreifend mit großer Mehrheit zustande gekommen sei. Auf der Basis dieses Beschlusses müsse eine konstruktive Lösung möglich sein. Viel Zeit sei nicht, betont Aller. Denn das Hausmeisterhaus, in dem der Brotkorb aktuell seine Räume habe, werde abgerissen. Die Frage sei deshalb, wie schnell alles umgesetzt werden könne. „Wir haben großes Interesse daran, dass der Brotkorb unter vernünftigen Bedingungen weiter arbeiten kann“, betonte Aller.

