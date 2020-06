So schön blüht der Mohn derzeit in Gümmer

Gümmer

Was für ein Anblick: Auf den Erdhügeln, die die Archäologen im letzten Jahr nach ihren Ausgrabungen der Siedlungsreste aus der Eisenzeit hinterlassen haben, verbreiten sich jetzt die Mohnblüten. Dunkelrot und leuchtend haben sie mittlerweile das eigentliche Neubaugebiet erobert. Schon von Weitem kann man das Farbspiel erkennen, das Fußgänger aber auch S-Bahn-Fahrer gleichermaßen erfreut.

Blume ist ein Überlebenskünstler

Die Rentnerin Christine Reusch (75) kommt gern mit ihrem Fahrrad dort vorbei, wenn sie auf dem Weg zu ihrem Garten ist. „Ich freue mich immer, wenn ich die wunderschönen Blumen sehe“, sagt sie. Gerne macht sie kurz halt und genießt die Blütenpracht südlich der Osnabrücker Landstraße.

Die Mohnblüte, die auch Klatschmohn genannt wird, hat den Ruf des Überlebenskünstlers. Als anspruchslose Pflanze gedeiht sie eigentlich überall, auch auf Brachflächen, sagt Friedhelm Ilse von der Ortsgruppe Seelze des Naturschutzbundes Deutschland Nabu). In den Morgenstunden, wenn die Blüten aufgegangen seien, habe die Pflanze den perfekten Nektar. Gerade in den Vormittagsstunden sei dort viel los, sagt Ilse. „Dann kann man Hummeln und Bienen dort entdecken“. Nachmittags fängt der Mohn bereits an zu verblühen, sorgt aber mit seinen zahlreichen Knospen über einen längeren Zeitraum für eine schöne Blütenpracht.

Die vielen Knospen sichern eine lange Blütenpracht. Quelle: Heike Baake

Ackerrandstreifen blühen leuchtend rot

Auch zwischen Gümmer und Seelze strahlt das satte Rot des Klatschmohns rechts und links der Fahrbahn der Bundesstraße 441. „Die Landwirte dürfen nicht so dicht an den Gräben Unkrautvernichtungsmittel spritzen“, erklärt Ilse. Deshalb blühe es überall auch an den Ackerrandstreifen.

Die zweimonatige Blütezeit des Mohns endet Ende Juni, bis dahin können Insekten, Spaziergänger und Autofahren ihn noch genießen.

Von Heike Baake