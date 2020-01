Hoffnung für die Meeresreiter?Naturschutzbehörde prüft Hallen-Standort

Lohnde

Seit sechs Jahren befindet sich der Pferdesportverein Meeresreiter auf dem Hof von Heinrich Maaß in Lohnde. Und beinah genauso lange steht der Wunsch nach dem Bau einer Reithalle im Raum, ein Dauerthema. Das Problem: Bislang scheiterte eine Realisierung des Vorhabens daran, dass sowohl die Stadt Seelze als auch die Region Hannover Heinrich Maaß immer wieder vertröstet haben, wenn es um die Erteilung einer Baugenehmigung ging. Mehrere Aktenordner füllt inzwischen der Schriftwechsel zwischen Maaß und der Stadt Seelze sowie der Region Hannover. Bei seinem letzten Besuch im Rathaus in Begleitung eines Architekten in der ersten Januarwoche habe eine Mitarbeiterin ihm mitgeteilt, dass Neubauten vorrangig seien, die Region Hannover sich noch immer nicht zu der Fläche geäußert habe und außerdem die Zeit knapp sei.

Bauen im Landschaftsschutzgebiet ist möglich

Der Standort für die geplante Halle, die Maaß nicht nur zum Reiten, sondern auch als Lagerhalle für Heu und Stroh nutzen will, befindet sich in einem Landschaftsschutzgebiet ( LSG). Allein das bedeutet allerdings nicht, dass Bauen dort unmöglich und nicht erlaubt ist. Bei dem entsprechendem Flurstück 27/11 auf dem Hof von Maaß handelt es sich nach Aussage von Regionspressesprecher Klaus Abelmann um einen Abschnitt, der nach dem alten Reichsnaturschutzgesetz als LSG eingestuft ist. Diese Gebiete hätten häufig die Formulierung „Ausgenommen sind im Zusammenhang bebaute Ortsteile und festgesetztes Bauland“. Das treffe auch auf das Flurstück 27 zu.

Region erwartet schriftliche Formulierung

„Die Stadt Seelze betrachtet den Standort für die geplante Mehrzweckhalle als „im Zusammenhang bebauten Ortsteil“, so Abelmann weiter. Das habe Seelze der unteren Naturschutzbehörde als Teil der Region Hannover allerdings erst am 7. Januar in diesem Jahr mitgeteilt. Die Region warte nun darauf, dass die Stadt diese Einschätzung auch schriftlich formuliere. Dann könne die Behörde auf die naturschutzrechtlichen Folgen dieser Einschätzung hinweisen und Heinrich Maaß über den geänderten Sachverhalt informieren. Die Verwaltung teilt auf Anfrage mit, dass sie erst nach dieser Einschätzung der Region Stellung zu dem geplanten Bauvorhaben nehmen will.

Kinder ab fünf Jahren können bei den Meeresreitern mit dem Reiten beginnen.

Ortsrat unterstützt Meeresreiter

Inzwischen hat sich auch der Lohnder Ortsrat mit den Meeresreitern befasst. „Wir setzen uns in jedem Fall dafür ein, dass die Halle genehmigt wird. Es ist so ein wertvolles Angebot für all die Kinder und Jugendlichen, die jeden Tag auf den Hof kommen“, sagte Ortsbürgermeister Wilfried Nickel. Der Ortsrat wolle sich auch bei einem Termin im Seelzer Rathaus über die Sachlage informieren und für das Fortbestehen des Vereins einsetzen.

Ohne Halle geht es nicht

Auf den Hof von Heinrich Maaß kommen jede Woche etwa 200 Kinder und Jugendliche, um ihrem Hobby Reiten nachzugehen. „Bei uns kann wirklich jeder reiten lernen, auch wenn er nicht aus einem reichen Elternhaus kommt“, erklärt der Vereinsvorsitzende Mathias Klinge. Aber auch, wenn der Verein sich eher im Freizeit- als im Turniersport sieht, ohne Reithalle geht es nicht. Schlechte Bodenverhältnisse wie Pfützen auf dem Reitplatz, die im Winter auch schnell zur spiegelglatten Eisbahn werden, erschweren das Reiten beziehungsweise machen es sogar unmöglich.

