„Der Verzicht auf Osterfeuer schont die Umwelt“

Beschönigen will Willi Raabe die Corona-Pandemie auf keinen Fall. Die Gefahren für Leib und Leben der Menschen sowie die Wirtschaft seien ihm durchaus bewusst. „Doch jede Medaille hat zwei Seiten“, sagt der ehrenamtliche Naturschutzbeauftragte der Region Hannover für das Gebiet der Stadt Seelze. So sei er zufrieden, dass es in der Obentrautstadt in diesem Jahr keine Osterfeuer gebe. „Das spart viele Belastungen der Umwelt ein“, sagt Raabe, der für sein Engagement von der Stadt mit dem Ehrenamtspreis „Seelzer Dialog“ ausgezeichnet worden ist.

Feinstaubbelastung verringert sich

Der Effekt sei messbar. Die Feinstaubbelastung werde auch jeden Fall sinken. Die in Norddeutschland beliebten Feuer hätten in den vergangenen Jahren deutlich die Umwelt geschädigt. „Personenwagen könnten ein halbes Jahr fahren, um diese Belastung zu erreichen.“ Ein positiver Effekt sei auch, dass durch die Corona-Pandemie weniger Verkehr auf den Straßen unterwegs sei. Auch dies sorge für weniger Feinstaub.

Raabe wünscht sich mehr Bescheidenheit. Allein bei der Rückführung der vielen im Ausland gestrandeten Urlauber, sei er erstaunt gewesen, wie viele Leute mit Flugzeugen und Schiffen unterwegs gewesen seien. Deshalb müsse die Regierung die Reedereien zwingen, auf umweltfreundlichere Antriebe umzurüsten, meinte Raabe. „Die Frage ist doch, müssen wir Menschen uns das alles leisten, und zwar nur aus Spaß.“

Schon jetzt sei klar, dass nach der Krise alles teurer werde. Dies könne zum Anlass für ein Umdenken genommen werden. So sollte es Osterfeuer auch künftig nicht mehr geben. Stattdessen könne es Gesangsaufführungen von verkleideten Schülern geben, schlägt der Naturschutzbeauftragte vor.

